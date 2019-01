Supercoppa | Juve-Milan biglietti a ruba

Supercoppa italiana 2019 su Rai 1 il 16 gennaio : le quote di Juventus-Milan : Si giocherà il 16 gennaio alle ore 18:30 la finale unica tra Juventus e Milan che assegnerà la Supercoppa italiana edizione 2019. Si gioca in Arabia Saudita e precisamente a Jeddah. Prevista la diretta su Rai 1. A causa dell'espulsione subita nel corso di Milan-Spal, vinta dai rossoneri per 2-1, l'esterno Jesus Suso dovra' saltare la finale per squalifica e dovrebbe essere rilevato da Samuel Castillejo, che avrà in questo modo l'opportunità di ...

Supercoppa Juve-Milan - in vendita i biglietti : ci sono settori dedicati solo agli uomini : La Lega Serie A ha dato il via alla vendita dei biglietti per la Supercoppa italiana che si disputerà il 16 gennaio alle 20.30 a Jeddah in Arabia Saudita . Per la sfida al 'King Abdullah Sports City ...

Serie A - Giudice Sportivo : due giornate a Marusic e Meite - stop per Suso che salta la Supercoppa Juve-Milan : Due giornate di squalifica ad Adam Marusic, Lazio, e Soualiho Meite, Torino, . E' questa la sanzione più pesante decisa dal Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo le partite della ...

Supercoppa Juve-Milan - tutte le info sui biglietti : La Lega Serie A comunica che Sela Sport, partner per l’organizzazione della Supercoppa italiana 2018/2019, ha iniziato la vendita dei biglietti per la sfida tra Juventus e Milan che si terrà a JEDDAH (Saudi Arabia), al “King Abdullah Sports City Stadium”, mercoledì 16 gennaio alle ore 20.30 locali. I biglietti per i tifosi sono in vendita sul seguente sito: Ogni tifoso potrà acquistare esclusivamente un solo biglietto e il relativo visto ...

Supercoppa Italiana Juventus-Milan : data - programma - orario e tv. Dove e quando si gioca : Il calcio continuerà a tenerci compagnia anche in questi giorni in cui il campionato di Serie A è fermo per la pausa invernale decisa tra il girone d’andata e quello di ritorno: dal 12 al 14 spazio agli ottavi di Coppa Italia con l’ingresso delle otto teste di serie, mentre mercoledì 16 gennaio si disputerà la Supercoppa Italiana. Di fronte la Juventus, detentrice di Scudetto e Coppa Italia, ed il Milan, finalista perdente ...

Supercoppa Italiana Juventus-Milan : data e calendario. Orario - programma - tv e streaming : Anche se il campionato di Serie A si fermerà nella prima metà di gennaio, il calcio di certo non sarà assente dai palinsesti televisivi: tra una decina di giorni spazio agli ottavi di Coppa Italia con l’ingresso delle otto teste di serie, mentre mercoledì 16 gennaio si disputerà la Supercoppa Italiana. Di fronte la Juventus, detentrice di Scudetto e Coppa Italia, ed il Milan, finalista perdente dell’ultima Coppa nazionale: ...

Supercoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia dopo la breve sosta invernale, andranno al caldo del Medio ...

Juventus a riposo fino all'8 gennaio : Cancelo lavorerà a Dubai per rientrare in Supercoppa : Dopo la vittoria contro la Sampdoria, per la Juve è arrivato il tanto atteso 'rompete le righe'. Infatti, Massimiliano Allegri ha concesso ai suoi ragazzi più di una settimana di vacanza. La Juventus rientrerà alla Continassa l'8 gennaio. In quell'occasione i bianconeri inizieranno a preparare la sfida di Coppa Italia contro il Bologna e soprattutto metteranno nel mirino la Supercoppa contro il Milan. Per la partita contro i rossoneri la ...

Milan - Suso espulso : salta la Supercoppa Italiana con la Juventus : Prima il cartellino giallo per proteste per un fallo dubbio fischiato ai danni di Cutrone al minuto 79' che ha interrotto una potenziale occasione da gol per il Milan, poi una nuova ammonizione per un ...

Juventus - in uscita Spinazzola : se ne riparlerà dopo la Supercoppa : La Juventus ha una nutrita batteria di esterni ma tra questi l’unico a non aver avuto spazio è Leonardo Spinazzola. L’ex laterale sinistro dell’Atalanta si è infortunato in primavera e solo di recente è tornato a disposizione di Allegri, che però non lo ha ancora utilizzato, nonostante i problemi fisici di Cuadrado e Cancelo e l’assenza di alternative per Alex Sandro. Quasi sicuramente Spinazzola a gennaio lascerà ...

Juventus-Milan - Supercoppa Italiana 2018 : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Da qualche giorno è arrivata l’ufficialità: il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Italiana 2018, si disputerà a Jeddah in Arabia Saudita il 16 gennaio. La Juventus, vincitrice dello Scudetto, e il Milan, finalista della Coppa Italia (sconfitti i rossoneri proprio dai ragazzi di Allegri nell’ultimo atto) si giocheranno il titolo al “King Abdullah Sports City Stadium”. Sarà il primo trionfo di Cristiano Ronaldo in ...