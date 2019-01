Supercoppa Italiana in Arabia | in alcuni settori in vendita biglietti per soli uomini

Biglietti Supercoppa Italiana - già venduti 50 mila tagliandi : Nonostante le polemiche per i settori dello stadio riservati ai soli uomini, sono già stati venduti 50 mila Biglietti su una capienza di 60 mila posti L'articolo Biglietti Supercoppa italiana, già venduti 50 mila tagliandi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Biglietti Supercoppa Italiana - già venduti 25 mila tagliandi : Nonostante le polemiche per i settori dello stadio riservati ai soli uomini, sono già stati venduti 25 mila Biglietti su una capienza di 60 mila posti L'articolo Biglietti Supercoppa italiana, già venduti 25 mila tagliandi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Supercoppa Italiana in Arabia tra Juve e Milan : in vendita i biglietti per "soli uomini" : I biglietti, in vendita per gli appassionati arabi e per tutti i tifosi del mondo attraverso la piattaforma Sharek.sa, sono andati letteralmente a ruba, facendo registrare un dato di oltre 50mila ...

Supercoppa Italiana 2019 su Rai 1 il 16 gennaio : le quote di Juventus-Milan : Si giocherà il 16 gennaio alle ore 18:30 la finale unica tra Juventus e Milan che assegnerà la Supercoppa italiana edizione 2019. Si gioca in Arabia Saudita e precisamente a Jeddah. Prevista la diretta su Rai 1. A causa dell'espulsione subita nel corso di Milan-Spal, vinta dai rossoneri per 2-1, l'esterno Jesus Suso dovra' saltare la finale per squalifica e dovrebbe essere rilevato da Samuel Castillejo, che avrà in questo modo l'opportunità di ...

Supercoppa Italiana Juventus-Milan : data - programma - orario e tv. Dove e quando si gioca : Il calcio continuerà a tenerci compagnia anche in questi giorni in cui il campionato di Serie A è fermo per la pausa invernale decisa tra il girone d’andata e quello di ritorno: dal 12 al 14 spazio agli ottavi di Coppa Italia con l’ingresso delle otto teste di serie, mentre mercoledì 16 gennaio si disputerà la Supercoppa Italiana. Di fronte la Juventus, detentrice di Scudetto e Coppa Italia, ed il Milan, finalista perdente ...

Supercoppa Italiana Juventus-Milan : data e calendario. Orario - programma - tv e streaming : Anche se il campionato di Serie A si fermerà nella prima metà di gennaio, il calcio di certo non sarà assente dai palinsesti televisivi: tra una decina di giorni spazio agli ottavi di Coppa Italia con l’ingresso delle otto teste di serie, mentre mercoledì 16 gennaio si disputerà la Supercoppa Italiana. Di fronte la Juventus, detentrice di Scudetto e Coppa Italia, ed il Milan, finalista perdente dell’ultima Coppa nazionale: ...

Supercoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia dopo la breve sosta invernale, andranno al caldo del Medio ...

Supercoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia dopo la breve sosta invernale, andranno al caldo del Medio ...

Supercoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia dopo la breve sosta invernale, andranno al caldo del Medio ...

Suso espulso - salta Supercoppa Italiana/ Gattuso : 'Perdiamo un uomo davvero importante' : L'espulsione di Suso pesa molto perché lo spagnolo salterà la Supercoppa Italiana. Il calciatore rossonero è stato ammonito due volte nella gara Milan Spal

Supercoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia dopo la breve sosta invernale, andranno al caldo del Medio ...

Milan - Suso espulso : salta la Supercoppa Italiana con la Juventus : Prima il cartellino giallo per proteste per un fallo dubbio fischiato ai danni di Cutrone al minuto 79' che ha interrotto una potenziale occasione da gol per il Milan, poi una nuova ammonizione per un ...

Milan - che sciocchezza Suso : si fa espellere e salterà la Supercoppa Italiana : Milan che chiude il 2018 con un successo e 70 punti nell’anno solare, arriva però una notizia poco piacevole da Suso: il rosso lo inguaia! Milan vittorioso contro la Spal nell’ultima gara stagionale dei rossoneri, i quali dunque vanno in vacanza col sorriso dopo un periodo no. Chi non sorriderà sarà però Suso, espulso nel finale in maniera molto ingenua per un fallo su Valdifiori. Il calciatore spagnolo infatti sarà costretto a ...

Sosta invernale Serie A calcio - pausa di 3 settimane. Le date e il programma. In mezzo Coppa Italia e Supercoppa Italiana : Si ferma la Serie A, ma non si ferma il calcio Italiano: prima del 19 gennaio, giorno nel quale riprenderà il massimo campionato, ci saranno diversi appuntamenti importanti sui rettangoli verdi sparsi in giro per l’Italia (e non solo). Ad aprire le danze è la Coppa Italia, che vedrà svolgersi gli ottavi di finale tra il 12 e il 14 gennaio, tutti in orari differenti. Si continua, quindi, con la SuperCoppa Italiana, che nonostante si giochi ...