Sulla soglia dell’eternità | perché il nuovo film su Van Gogh è a sua volta un’opera d’arte

Clooney suona il campanello di Ettorina - Sulla soglia dell'osteria c'è George : Visto il periodo uno potrebbe pensare: regalo di Natale. In effetti tutte le sue amiche non ci dormono ancora di notte. Ma lei, 87 primavere portate con nonchalance e tanta esperienza del mondo, non...

Il senzatetto viene ricoverato in ospedale - i suoi cani lo aspettano Sulla soglia. Questa foto farà il vostro giorno : Questa foto sta facendo il giro del mondo per un motivo ben preciso. Perché questi cani sono schierati in fila per vegliare il proprio amico, un senzatetto ricoverato in un ospedale brasiliano. Ad immortalare la scena un'infermiera che l'ha subito condivisa su Facebook ottenendo migliaia di like e condivisioni."Con tanta gente malvagia in giro, oggi mi sono imbattuta in Questa scena. Nell'ospedale in cui lavoro, alle 3 del mattino, mentre ...