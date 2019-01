Subaru WRX STI - La S209 debutterà al Salone di Detroit

quattroruote

: La #Subaru svelerà al Salone di Detroit la nuova #S209, la versione più estrema della #WRX #STI… - quattroruote : La #Subaru svelerà al Salone di Detroit la nuova #S209, la versione più estrema della #WRX #STI… - serenabini73 : RT @PaulLamanski: Perché dopo aver seguito @vittoriozucconi , twitter mi consiglia travaglio e telese? É come se andassi dal concessionario… - PaulLamanski : Perché dopo aver seguito @vittoriozucconi , twitter mi consiglia travaglio e telese? É come se andassi dal concessi… -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) A pochi giorni dall'enigmatico video che annunciava l'imminente debutto di una nuova serie speciale della WRX STI, laha rilasciato la prima immagine della, una variante ad alte prestazioni della berlina che sarà svelata aldi(14-27 gennaio). Come i modelli della serie S che l'hanno preceduta, anche la nuovasarà probabilmente proposta come serie speciale a tiratura limitata di qualche centinaio di esemplari.La prima S americana. Per il momento la Casa giapponese non ha diramato alcuna informazione sulla nuova serie speciale, limitandosi ad annunciare la sigla di quella che sarà la prima "S" realizzata dallaTecnica International a essere disponibile anche sul mercato americano. Oltre alle modifiche estetiche mostrate, seppur camuffate, nel primo video ufficiale della vettura, ladisporrà di aggiornamenti tecnici che le ...