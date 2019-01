Squalificati Serie B | le decisioni del giudice sportivo

calcioweb.eu

: #SerieA, #Marusic e #Meité squalificati per due giornate - Gazzetta_it : #SerieA, #Marusic e #Meité squalificati per due giornate - CalcioWeb : Squalificati #SerieB, le decisioni del giudice sportivo - conciarellirob1 : Serie B, Giudice Sportivo: sei squalificati per un turno - -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019)B – Ilavv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 2 gennaio 2019, ha assunto lequi di seguito riportate:Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 10° ed al25° del primo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria. Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, al 10° del primo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria. Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, lanciato in direzione del portiere della squadra avversaria due oggetti di piccole dimensioni; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. ...