Spal-Viviano | ci siamo

Calciomercato Spal : Viviano in arrivo dallo Sporting : E’ fatta. L’apertura del Calciomercato regala alla Spal un portiere di esperienza che può dare una grossa mano in ottica salvezza: Emiliano Viviano.Calciomercato: Viviano, estero amaroIl 33enne portiere di Fiesole era partito in estate da Genova, sponda blucerchiata, per andare a difendere la porta dello Sporting Lisbona. Ma prima Peseiro, poi Keizer gli hanno preferito gli altri due portieri in rosa non lasciando nemmeno le ...

Calciomercato - Spal : Viviano in prestito - occhi puntati su Stepinski : Uno dei primi botti di questo gennaio porta la firma della Spal, che ha chiuso l'accordo per il prestito del portiere Viviano dallo Sporting Lisbona. Operazione in prestito, con una parte dell'...

Spal - Viviano in arrivo : È praticamente fatta per il passaggio di Emiliano Viviano in prestito dallo Sporting Lisbona alla Spal . Come riferisce La Gazzetta dello Sport , la trattativa è a un passo dalla conclusione.

Calciomercato Spal - è fatta per Viviano : il portiere torna in Italia in prestito secco : Soltanto pochi mesi lontano dalla Serie A, adesso Emiliano Viviano è pronto a fare rientro in Italia. Giunta al capolinea la breve parentesi con lo Sporting Clube de Portugal , il portiere classe '85 ...

Spal - in arrivo Viviano : Emiliano Viviano è pronto a tornare in Italia. Come riportato da Sky Sport , il portiere ex Sampdoria arriverà in prestito secco di sei mesi alla Spal dopo le zero presenze con lo Sporting Lisbona.

Calciomercato - non solo la Spal su Viviano : mossa a sorpresa : Si avvicina l’inizio del Calciomercato, una finestra che si preannuncia scoppiettante con diversi club pronti a rinforzarsi. Un portiere pronto a tornare in Italia è Viviano, per l’ex Sampdoria è infatti giunta al capolinea l’esperienza con lo Sporting Lisbona, sembrava fatta per il trasferimento alla Spal ma nelle ultime ore mossa a sorpresa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ nelle ultime ore su ...