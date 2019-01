Sostegno ladro si spaccia per carabiniere

Arezzo - gommista uccide ladro dopo 38 furti : indagato/ Boom iscritti al gruppo Facebook in Sostegno di Fredy - IlSussidiario.net : Arezzo, spara a ladro in ditta: morto un moldavo. Ultime notizie: eccesso legittima difesa, Boom iscritti al gruppo Facebook in sostegno di Fredy