Sono stanco di politici incompetenti Lo sfogo del chirurgo diventa virale

"Sono fiero di fare il chirurgo - ma stanco dei politici incompetenti che gestiscono la sanità" : Decine di migliaia di like e condivisioni per il messaggio di fine anno di un medico impegnato in un trapianto. E che teme ora la sua unità di eccellenza possa essere ridimensionata

Sono fiero di fare il chirurgo - ma stanco dei politici incompetenti che gestiscono la sanità : Tutto ciò in barba a chi ci ha denigrato sui giornali ed ai piani alti della politica che cercano disperatamente una scusa per depotenziarci ed aprire un, inutile, ulteriore centro a Firenze. Tutta ...

Bobo Vieri da papà Sono stanco e non dormo più di notte : Bobo Vieri con l’arrivo della piccola ha messo la testa a posto e accantonate per il momento feste e serate tra vip si dedica al faticoso mestiere di genitore. Se prima infatti al sonno preferiva il divertimento, ora a dettare i suoi ritmi è la nuova arrivata: “Non dormo più di notte ormai cambio solo pannolini”. Dal giorno in cui è nata Stella, lui è “distrutto”: “sono vecchio, sono diventato una leggenda adesso – ha spiegato al “Corriere della ...

Gabriel Garko : «Sono stanco di smentire la mia omosessualità» : Gabriel Garko cala il velo definitivamente e torna a parlare della sua presunta omosessualità, smentendo ancora una volta le voci a riguardo. L'attore, intervistato dal...

L'attore Garko risponde a chi dice sia gay : 'Sono stanco di smentire' : Gabriel Garko, dopo un periodo trascorso lontano dai riflettori, ha concesso un'intervista al settimanale 'Chi' rispondendo a tono a chi sostiene sia omosessuale. In diverse occasioni L'attore ha precisato che essere belli non vuol dire per forza nascondere una presunta omosessualità. 'Sono stufo di smentire' ha detto L'attore torinese, ritornato da poco single dopo la fine della relazione con l'attrice Adua Del Vesco. I due si sono conosciuti ...

Salvini : Sono stanco di offese e insulti - lasciateci lavorare : Roma, 4 dic., askanews, - 'sono stufo di offese, insulti, minacce e attacchi quotidiani. Faccio il Ministro dell'Interno da sei mesi e penso di farlo bene, guardando i risultati. Se a qualcuno non ...

Domenica Live : Elia ha una crisi in diretta 'basta - Sono stanco' : La puntata di ieri, Domenica 25 novembre, di Domenica Live è stata una puntata estremamente movimentata. Si sono susseguiti una serie di avvenimenti degni di nota, tra minacce in diretta, gaffe e accese discussioni, uno tra gli avvenimenti di cui si sta discutendo nelle ultime ore riguarda l'ex concorrente del Grande Fratello VIP 3 Elia Fongaro. Il ragazzo è piombato nel mirino del gossip dopo la nascita della love story con l'attrice Jane ...