Sondrio | monossido di carbonio | muore 21enne Ultime notizie | gravissima la fidanzata

Sondrio - fidanzati intossicati dal monossido a Capodanno : lui muore a 21 anni - gravissima la ragazza : Uno studente di 21 anni è morto e la fidanzata è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Morelli di Sondalo ( Sondrio ) per colpa delle esalazioni di monossido sprigionate da...

Sondrio : due coniugi morti per monossido di carbonio : Due coniugi di Tresivio (Sondrio) sono morti oggi in una baita in quota ad Aprica (Sondrio), uccisi probabilmente dal monossido sprigionato da un impianto mal funzionante all’interno della casa. Il recupero dei corpi e’ stato effettuato con l’aiuto degli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna. Indagano i carabinieri. Sotto sequestro l’impianto. L'articolo Sondrio: due coniugi morti ...