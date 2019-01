Smog | Legambiente | a Venezia nel 2018 ben 63 giorni oltre i limiti

Smog : Legambiente - Padova ad oggi quarta città più inquinata d’Italia : Sono già 11 le città già fuorilegge per aver superato il limite di 35 giorni all’anno con concentrazioni medie di PM10 superiori a 50 microgrammi/metro cubo, a partire da Lodi con 57 giorni, seguita da Torino con 56, Milano con 47 e poi Padova con 44. Nonostante le piogge e quindi le condizioni favorevoli alla dispersione dell’inquinamento, lo Smog nelle città italiane non sembra dare tregua, anzi verosimilmente da qui alla fine dell’anno molte ...

Smog : Legambiente - a Brescia la situazione peggiore in Lombardia (2) : (AdnKronos) - "Anche quest'anno per i polmoni dei lombardi non c'è stata soluzione di continuità tra l'inquinamento estivo da ozono e quello invernale" dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia . "La consapevolezza dei cittadini e la partecipazione delle comunità, che sono alla b

Smog : Legambiente - a Brescia la situazione peggiore in Lombardia : Milano, 14 nov. (AdnKronos) - Lo Smog non dà tregua in Lombardia, dove tutti i capoluoghi di provincia hanno superato almeno in una stazione i 25 giorni di tolleranza per Pm10 superiori a 50 microgrammi/metro cubo. Brescia, la città con la situazione peggiore della regione, secondo le elaborazioni d