Si suicida a 14 anni

Catania : aspetta la ex moglie sotto casa e la uccide - poi si suicida. Erano separati da sei anni : Ha ucciso l’ex moglie a colpi di pistola, poi si è suicidato con la stessa arma. È quanto successo a Giarre, nella città metropolitana di Catania. Vittima dell’ex marito, dal quale era separata da circa sei anni, una donna 58enne, Sara Parisi. L’uomo, Francesco Privitera, muratore di 58 anni, dopo aver rivolto la pistola contro se stesso è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in elicottero al Cannizzaro. Dopo un ...

Nour - la sposa bambina suicida a 14 anni : era stata data a un cugino che non aveva mai visto : Nour è una sposa bambina libanese. A 14 anni è stata costretta dalla sua famiglia a sposare un cugino che nemmeno conosceva. Quando il marito l’ha ripudiata, i genitori hanno vissuto il divorzio della figlia come un disonore. E l’hanno segregata in casa. La settimana scorsa, Nour si è lanciata nel vuoto e adesso lotta tra la vita e la morte. Si stima che al mondo ci siano 650 milioni di spose bambine.Continua a leggere

Carolina Picchio - suicida a 14 anni per colpa dei bulli : reato estinto per 5 ragazzi : reato estinto per i cinque ragazzi coinvolti nel suicidio di Carolina Picchio, la 14enne che nel 2013 si lanciò dalla finestra di casa dopo essere stata vittima di episodi di...

Troppo dolore per la morte della mamma - modella di 33 anni si suicida con un mix di farmaci : Cady Stewart, modella ed ex attrice tv britannica, si è suicidata a 33 anni con una dose letale di farmaci per non aver retto alla perdita della madre, morta a 50 anni per un tumore al seno: "Erano molto legate. Diceva che aveva bisogno di tornare da lei e così è stato".Continua a leggere

Marisa - uccisa a 22 anni da un bimbo che si voleva suicidare : 28 Ottobre 2017. Marisa Harris è una ragazza americana di 22 anni che sta guidando la sua macchina lungo l'autostrada del North Virginia, Stati Uniti. Insieme al suo fidanzato, sta tornando a casa dopo un rilassante giro in bicicletta. Improvvisamente, un peso morto sfonda il tetto della macchina e la prende in pieno, uccidendola sul colpo. È un bambino di 12 anni, che si è lanciato da un ponte per farla finita. Il piccolo, di cui giustamente ...

Meteorologa si suicida a 35 anni - il grido di aiuto di Jessica : “Pensate a me” : Jessica Starr, famosa Meteorologa del canale Usa Fox Detroit, si è tolta la vita lasciando il marito e due figli piccoli a 35 anni. Ignote le cause del gesto. A fine ottobre era stata operata agli occhi. Nel suo ultimo post su Facebook aveva scritto. "Serve ancora tempo per il mio recupero. Vi prego pensate a me".Continua a leggere

A 9 anni si suicida per colpa dei bulli : “La prendevano in giro perché aveva un amico bianco” : La famiglia di McKenzie Adams, morta suicida a soli 9 anni nella sua casa in Alabama, denuncia alcuni episodi di bullismo che avrebbero convinto la bambina a togliersi la vita: "La prendevano in giro perché aveva un amico bianco. Le dicevano che avrebbe fatto meglio a uccidersi, che non sarebbe mai stata una bianca anche se aveva un amico bianco, che era brutta e che non meritava di vivere".Continua a leggere

Una 19enne si "suicida" assoldando online un killer : l'uomo condannato a 48 anni : Decisivi i messaggi su un sito tra la vittima e il suo omicida: la ragazza gli aveva anche procurato l'arma.

Airola - addio ad Agostino suicida a 23 anni - il ricordo degli amici : 'Mi manchi tanto' : Agostino Falzarano era un ragazzo di ventitré anni che viveva ad Airola, piccolo centro abitato in provincia di Benevento, dove trascorreva le sue giornate lavorando come operaio presso un vivaio della zona, l'azienda 'Vivai Cecere' di contrada Padula di Airola. Il giovane, figlio di Giorgio, docente di musica, nella mattinata di lunedì 3 dicembre, ha deciso di togliersi la vita e lo ha fatto proprio nel posto che frequentava quotidianamente per ...

Si uccide sotto il treno a 16 anni - fidanzatina suicida nello stesso posto dopo il funerale : Il ragazzino si è tolto la vita gettandosi sotto un treno nei pressi della stazione ferroviaria, la fidanzatina sua coetanea non ha retto al peso del lutto e due giorni dopo il funerale e la sepoltura dle so amato ha deciso a sua volta di suicidarsi nello stesso luogo e nello stesso modo del ragazzo.Continua a leggere