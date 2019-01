huffingtonpost

: Si schianta contro le barriere frangivetro a Sauze d'Oulx, muore bimba di 9 anni - AllNews24 - È morta poco dopo… - allnews24eu : Si schianta contro le barriere frangivetro a Sauze d'Oulx, muore bimba di 9 anni - AllNews24 - È morta poco dopo… - NewSicilia : #Tragedia su una #pista da #sci: #morta #bambina di 9 anni. #Torino #Italia #Newsicilia - silvermelluso : RT @HuffPostItalia: Si schianta contro la barriera della pista da sci: bambina di 9 anni muore in Val di Susa -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) E' morta ladi 9che oggi ha avuto un incidente sulle piste da sci a Sauze d'Oulx (Torino), in alta Valle diTrasportata all'ospedale Regina Margherita di Torino in arresto cardiocircolatorio a causa di un forte trauma toracico, è morta poco dopo l'arrivo in pronto soccorso. Sulladi Sauze una pattuglia di sciatori dei carabinieristazione di Oulx.La piccola stava sciando insieme al papà sulla'Imbuto' del comprensorioVia Lattea quando ha perso illlo degli sci e si ètaunafrangivetro. I medici del 118 l'hanno più volte rianimata in volo, per oltre 30 minuti. Sul posto, per i soccorsi e per ricostruire la dinamica dell'incidente, una pattuglia di sciatori dei carabinieristazione di Oulx.