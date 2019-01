Sergio Leone | 90 anni fa nasceva il regista a cui bastarono sette film per raccontare

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Sono bastatiper lasciare un’impronta indelebile nella storia del cinema.per attraversare i generi, distruggerli e reinterpretarli.per piegare la critica al racconto popolare.per rapire il nostro sguardo e raccontarci tutto. Il 3 gennaio 1929a Roma. E noi, oggi, lo ricordiamo.“C’è mancato poco che non nascessi in un cinema” – Figlio dell’attrice Bice Valcareggi e delVincenzo, in arte Roberto Roberti, il piccoloviene presto a contatto con il mondo frequentato dai genitori. A portarlo per la prima volta su un set è anzi proprio il padre, che nel 1941 gli assegna una piccola parte nelLa bocca sulla strada (1941). Nonostante questa e altre comparsate – figura persino fra i seminaristi tedeschi incontrati da Antonio e dal piccolo Bruno ...