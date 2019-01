Sea Watch può entrare in acque maltesi : ANSA, - ROMA, 2 GEN - La nave Sea Watch 3, con a bordo 32 migranti soccorsi il 22 dicembre, è stata autorizzata a entrare nelle acque territoriali a Malta. Lo riferisce il Times of Malta. L'...

Migranti - Malta dà l'ok ad attracco Sea Watch con 32 persone a bordo : 'Siamo da dodici giorni in mare e le scorte si esauriranno rapidamente mentre il clima peggiora. L'appello della ong SeaWatch, da dodici giorni in mare dopo aver soccorso 32 Migranti nel Mediterraneo, ...

Sea Watch 3 - Malta ha autorizzato la nave ad entrare nelle proprie acque : Sembra avviarsi verso una conclusione, dopo ben 12 giorni, la lunga odissea della Sea Watch 3. Malta ha autorizzato la nave della ong, che ha a bordo 32 migranti, ad entrare nelle acque maltesi, dopo che dal 22 dicembre scorso nessun Paese aveva accettato di accoglierla.Lo riferisce il Times of Malta secondo cui il permesso è stato concesso dopo che il team medico a bordo della nave ha riferito di un grave peggioramento delle condizioni ...

Sea Watch 3 - ok di Malta allo sbarco : È finita, dopo ben 12 giorni, la lunga odissea della Sea Watch 3. Malta ha autorizzato la nave della ong, che ha a bordo 32 migranti, ad attraccare nei suoi porti, dopo che dal 22 dicembre scorso nessun Paese aveva accettato di accoglierla.Lo riferisce il Times of Malta secondo cui il permesso è stato concesso dopo che il team medico a bordo della nave ha riferito di un grave peggioramento delle condizioni di salute dei migranti a ...

Sea Watch e Sea eye in balìa del mare in tempesta - Malta concede l ingresso in acque territoriali ma solo per ripararsi : Onde alte tre metri, maestrale a venti nodi, temperatura che di notte arriva a 2-3 gradi, condizioni meteo in ulteriore peggiornamento per i prossimi due giorni. E 49 persone in balìa del mare in ...

Migranti - Orfini a Conte : “A nome del Pd le chiedo di far sbarcare i 49 in mare”. Malta apre il porto ai 32 di Sea Watch : Una lettera indirizzata a Giuseppe Conte per chiedergli di aprire uno dei porti italiani e far sbarcare i 49 Migranti che da 12 giorni sono a bordo delle navi delle ong Sea Watch 3 e Sea Eye. E’ firmata da Matteo Orfini, presidente del Pd, che si rivolge al presidente del Consiglio a nome del partito. Negli stessi minuti in cui l’esponente dem rende nota la missiva Malta accetta di aprire il porto de La Valletta ...

