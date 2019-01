Scuola | precari traditi dal Governo del Cambiamento comunicato

Scuola - la legge di bilancio non migliora la precarietà del settore : La legge di bilancio è stata dunque approvata in via definitiva alla Camera dei deputati con 313 voti favorevoli, 70 contrari, e l'immediata firma del Capo dello Stato. Sono diversi i provvedimenti ...

Scuola - precariato ultime notizie : tagli importanti nella legge di bilancio - ecco i numeri : La manovra finanziaria approvata dalla Camera include tagli importanti nel comparto Scuola, come sottolineato da una nota pubblicata dal sindacato Anief. I tagli sull’istruzione pubblica riguarderanno soprattutto gli anni 2020 e 2021, dopo gli aumenti di risorse previsti per il 2018 e 2019. In particolare, la Scuola “avrà investimenti ridotti da 48.3 a 44.4 nel giro di tre anni: meno per l’istruzione primaria (da 29.4 a 27.1), meno per la ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : numeri record - riapertura Gae ‘necessaria’ : L’anno 2018 si sta quasi per concludere e i problemi del precariato della Scuola rimangono, anzi per assurdo si aggravano. I concorsi straordinari non hanno portato una soluzione e il sindacato Anief ribadisce la necessità di riaprire le graduatorie ad esaurimento per sanare la posizione di migliaia e migliaia di insegnanti che, ogni, anno, sono costretti a cambiare cattedra. riapertura delle Gae necessaria La chiusura delle graduatorie ...

Precari Scuola - il senatore Pittoni ‘riapre’ le porte ai docenti di III Fascia : Speriamo che sia questa la dichiarazione definitiva rispetto alla problematica che riguarda i Precari della Scuola pubblica italiana. Molto sconforto e senso di smarrimento traspare tra questi docenti proprio per l’incoerenza dei messaggi programmatici del governo gialloverde su questo tema. Una dichiarazione del sen. Pittoni pare riaprire le porte ai Precari di terza Fascia attraverso l’istituzione dei famosi corsi PAS. Dichiarazione del ...

Scuola - perché i veri "beffati" dalla manovra sono i precari storici : Si torna ai concorsi ma restano con l'amaro in bocca precari e docenti non stabilizzati. Il sindacato Anief: "Approvata...

Scuola - si torna ai concorsi ma restano beffati precari e docenti non stabilizzati : Teleborsa, - "Approvata l'ennesima riforma della Scuola che allontana l'Italia dall'Europa ". La denuncia arriva dal sindacato della Scuola Anief , sulla base del previsto ritorno ai concorsi inserito ...

Scuola - si torna ai concorsi ma restano beffati precari e docenti non stabilizzati : "Approvata l'ennesima riforma della Scuola che allontana l'Italia dall'Europa ". La denuncia arriva dal sindacato della Scuola Anief , sulla base del previsto ritorno ai concorsi inserito nella ...

Scuola - precariato ultime notizie : esito incontro Miur-delegazione precari del 20 dicembre : Il sindacato Flc-Cgil ha riferito del presidio tenutosi ieri, giovedì 20 dicembre, presso la sede del Ministero dell’Istruzione in Viale Trastevere, presidio a cui hanno partecipato i lavoratori precari della Scuola, vale a dire i docenti di Scuola primaria, infanzia e secondaria, personale ATA ed ex co.co.co., per la rivendicazione dei loro diritti. Il dottor Rocco Pinneri ha ricevuto una delegazione in rappresentanza dei lavoratori. Si è ...

Scuola - permessi per motivi personali e familiari : docenti di ruolo e precari : I permessi per motivi personali e familiari dei docenti di ruolo e precari sono previsti dal CCNL 2007, e confermati dal CCNL 2016/18. La normativa prevede che il personale docente abbia diritto a 3 giorni di permesso per motivi personali e familiari, con una piccola distinzione tra chi è di ruolo e chi è precario. permessi per motivi personali e familiari docenti di ruolo I docenti a tempo indeterminato, a proposito dei permessi per motivi ...

Scuola/ Le europee preparano l'assunzione in massa di tutti i precari - : SCUOLA: si torna verso lo strumento unico del concorsone e l'assunzione in massa di tutti i precari? Le avvisaglie ci sono tutte.

Scuola/ Le europee preparano l'assunzione in massa di tutti i precari - IlSussidiario.net : SCUOLA: si torna verso lo strumento unico del concorsone e l'assunzione in massa di tutti i precari? Le avvisaglie ci sono tutte.

Scuola - assunzioni docenti ultime notizie : precariato emergenza nazionale - subito doppio canale reclutamento : Il precariato della Scuola è un’emergenza nazionale. Così il sindacato Anief, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, lancia nuovamente l’allarme dopo che i sindacati maggiori della Scuola hanno diffuso dei rapporti nazionali assolutamente drammatici. Il presidente Anief, Marcello Pacifico, torna a ribadire come l’unica soluzione per uscire da questa sempre più ...

Uil Scuola precari Campania : I precari si mobilitano per la fase transitoria : Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Uil Scuola Napoli e Campania sul sit-in di protesta che si svolgerà di giovedì 13 dicembre, alle ore 14.30 davanti la Prefettura di Napoli in piazza del Plebiscito. Uil Scuola precari Campania: Appuntamento con il sit-in di protesta di giovedì 13 dicembre ore 14.30 alla Prefettura di Napoli in piazza del Plebiscito. Una delegazione chiederà di incontrare il prefetto Napoli, 6 dicembre ...

Scuola - precari e assunzioni dopo 36 mesi : qualcosa si muove : Per Marcello Pacifico , presidente nazionale Anief " fino a quando non si troveranno coperture finanziarie o non si convincerà il Ministero dell'economia della necessità estrema di attuare questa ...