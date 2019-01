Scuola | il 2019 è l' anno dei concorsi

Concorsi Scuola 2019 - come cambia il reclutamento e la formazione iniziale : Con la legge di Bilancio 2019 sono state apportate alcune rilevanti modifiche al d. lgs 59/2017 sul FIT, disciplinante il reclutamento della scuola secondaria. Tra le principali novità, vi è quella di un unico concorso aperto a chi possiede i requisiti di accesso elencati nei successivi paragrafi. I docenti con tre anni di servizio, dunque, non avranno più un concorso riservato a parte. Di seguito, una guida sul nuovo percorso per il ...

Mobilità Scuola 2019 - Snals : la bozza del CCNI e le novità in arrivo : Dopo l’approvazione della legge di bilancio 2019, arriverà la firma sul nuovo CCNI per la Mobilità scuola. La tempistica dovrebbe consentire il regolare avvio dell’anno scolastico. La base in comune nella trattativa, è stata il ripristino degli accordi antecedenti l’entrata in vigore della legge 107/15. I sindacati si sono battuti per la cancellazione delle titolarità su ambito territoriale e della chiamata diretta. novità del CCNI ...

Scuola - mobilità docenti e ATA ultime notizie : firmato nuovo CCNI 2019/2022 : ultime notizie sul Contratto integrativo di mobilità per il triennio 2019/2022 che riguardano la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto, avvenuta oggi, 31 dicembre. Il sindacato Flc-Cgil ne ha dato notizia attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale. Scuola, mobilità docenti, educatori e personale ATA: sottoscritto nuovo contratto triennale 2019/2022 L’accordo sul testo del nuovo contratto relativo alla mobilità del personale ...

Legge di Bilancio 2019 - Scuola : il reclutamento docenti : Il 30 dicembre 2018 è stata approvata definitivamente la Legge di Bilancio 2019. Tra le novità apportate dalla Legge, di particolare interesse per i docenti sono quelle relative alle modifiche del decreto legislativo n.59 del 13 aprile 2017 relativo al reclutamento del personale docente. reclutamento personale docente Di seguito le modifiche apportate al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59, con lo scopo di ridimensionare i costi per il ...

Reclutamento - tutti i concorsi Scuola previsti nel 2019 : Il Reclutamento degli insegnanti nel 2019 sarà legato a diversi tipi di concorsi. Bisogna poi considerare anche le graduatorie dei precedenti concorsi e il parere dell’adunanza Plenaria sui diplomati magistrale, attesissimo. Vediamo con quali concorsi di confronteranno gli aspiranti docenti il prossimo anno. Concorso straordinario Infanzia e primaria Le domande per il concorso straordinario per infanzia e primaria sono già state presentate e ...

Iscrizioni Scuola 2019-2020 : da domani scatta la procedura : Al via da domani la fase di registrazione online per le Iscrizioni a scuola anno scolastico 2019-2020. Registrazioni online al

Scuola - Bussetti firma Atto indirizzo politico Miur per il 2019 : ecco le 11 priorità : Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha firmato l’Atto di indirizzo politico del suo ministero, documento che è stato pubblicato sul sito del Miur. Scuola, firmato Atto di indirizzo politico del Miur: ecco le 11 priorità Sono undici i punti indicati come prioritari dal Ministero. eccoli in sequenza: Edilizia scolastica. Inclusione scolastica e contrasto alla dispersione scolastica. Ampliamento ...

Mobilità 2019/2020 e titolarità su Scuola : news del 21/12 : Dopo l’incontro del 13 dicembre, il 20 e 21 dicembre sono riprese le trattative tra le sigle sindacali e il MIUR al fine di sottoscrivere il contratto collettivo nazionale integrativo CCNI 2019/22. Tra i punti focali la Mobilità 2019/2020. E finalmente oggi 21 dicembre si è raggiunto l’accordo sull’intero articolato del CCNI Mobilità 2019/2020 voluto dalle sigle sindacali. Il contratto collettivo nazionale integrativo avrà una ...

Il 2019 parte con un calendario formativo ricco di corsi. La Scuola umbra di amministrazione pubblica presenta la nuova offerta : Sotto la lente l'attività di controllo e vigilanza nei pubblici spettacoli attraverso una lettura organica delle disposizioni vigenti, delle interpretazioni della dottrina e della giurisprudenza, ...

Organici Scuola - il Miur comunica i dati INPS sulle cessazioni 2019 : Nel corso dell’incontro della trattativa sulla mobilità, il Miur ha comunicato i primi dati sulle domande di cessazione che sono state presentate per il prossimo settembre 2019 (la funzione è stata chiusa lo scorso 12 dicembre). I numeri delle domande di cessazione 2019 A sistema risultano, in attesa di essere lavorate dall’INPS, circa 20.000 domande di cessazione, così suddivise: docenti 15.190 domande personale ATA 4.448 domande personale ...

Scuola - Bussetti annuncia ‘reclutamento 40mila insegnanti specializzati sul sostegno - 16mila nel 2019’ : Il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, è intervenuto alla cerimonia organizzata per la Giornata Nazionale del Cieco a Milano: nell’occasione, il titolare del dicastero di Viale Trastevere ha parlato del programma di Governo in relazione al sostegno nella Scuola. ‘Uno dei primi problemi della Scuola è quello riguardante l’assenza di insegnanti specializzati, un tema che si propone sistematicamente ogni anno ...

Pensioni Scuola 2019 - Miur : 15.000 docenti e 4.500 ATA : Come se non svolgessero una professione a rischio burnout e come se la categoria fosse tra le più giovani al mondo, anziché la più vecchia. Se questo provvedimento venisse approvato - spiega Di ...