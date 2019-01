Scontri Inter-Napoli | interrogato Piovella | ' Io penso alle coreografie'

Scontri Inter-Napoli - ultrà forse ucciso da due auto di rivali. Il 'Rosso' sentito dal gip : Il leader della curva nord dell'Inter, Marco Piovella, ha fornito alcuni dettagli sull'incidente in cui ha perso la vita Daniele Belardinelli

Interrogato Marco il Rosso Gli inquirenti : «L’ultrà forse ucciso da due auto di rivali» Scontri : spunta nuovo video : Il capo ultrà dell’Inter ha avvalorato l’ipotesi che il 39enne sia stato precedentemente travolto da un’altra vettura: «Daniele era un fratello maggiore, un amico fraternissimo»

Scontri Inter-Napoli - il tifoso forse travolto da due auto : Oltre due ore di interrogatorio per comprendere ciò che è realmente successo in quella che è già stata ribattezzata la "battaglia di San Sirio", che ha visto coinvolte più di 150 persone e che ha portato alla morte di Daniele Belardinelli. Marco Piovella, il capo ultras arrestato nell'ambito dell'inchiesta sugl Scontri del 26 dicembre scorso, ha fornito la sua versione dei fatti, ricordando di essere il responsabile solamente delle coreografie ...

Scontri Inter-Napoli - Daniele Belardinelli potrebbe essere stato travolto da un auto degli ultrà del Napoli : Daniele Belardinelli, l'ultrà del Varese morto lo scorso 26 dicembre in seguito agli Scontri prima della partita Inter-Napoli, potrebbe essere stato investito da una o due auto che facevano parte della 'carovana' di macchine degli ultrà napoletani che si stavano avvicinando allo stadio e sono state bloccate dall'agguato dei tifosi nerazzurri. È un'ipotesi concreta, su cui si stanno concentrando le indagini della Procura di ...

Scontri Inter-Napoli - interrogato il capo ultras nerazzurro arrestato : le parole del suo legale : Marco Piovella è stato sottoposto ad interrogatorio di garanzia, avvalendosi della facoltà di non rispondere in merito all’aggressione E’ terminato l’interrogatorio di garanzia di Marco Piovella, il capo della curva nerazzurra arrestato lo scorso 31 dicembre in seguito all’inchiesta sugli Scontri avvenuti a Santo Stefano prima della partita Inter-Napoli. Uscendo dall’Aula, il suo legale, Mirko Perlino, ha ...

Scontri Inter-Napoli - mercoledì l’interrogatorio di Piovella : Scontri Inter-Napoli – In arrivo importanti novità in relazione agli Scontri prima di Inter-Napoli che hanno portato alla morte di un supporter nerazzurro, Daniele Belardinelli. Proseguono le indagini principalmente sull’individuazione dell’auto che ha investito il tifoso dell’Inter, potrebbe trattarsi di un’Audi di colore scuro. Nel frattempo è previsto per la giornata di mercoledì l’interrogatorio di ...

Inter - arrestato il capo dei Boys I verbali degli ultras sugli Scontri : arrestato anche il capo dei Boys Marco Piovella, detto "il Rosso", per gli scontri di Inter-Napoli. Ecco i verbali degli ultras che ricostruiscono nei dettagli quella notte di violenza Segui su affaritaliani.it

