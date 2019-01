Sci alpino | sei gli azzurri convocati per lo slalom maschile di Zagabria | esordio

Sci alpino - definita la formazione italiana per lo slalom femminile di Zagabria : assente Federica Brignone : Irene Curtoni, Chiara Costazza e Lara Della Mea parteciperanno allo slalom di Zagabria, faranno il loro esordio in Coppa del mondo le giovani Anita Gulli e Marta Rossetti Due cambiamenti rispetto a Semmering nella squadra femminile di slalom che gareggerà a Zagabria sabato 5 gennaio. Al posto della rinunciataria Martina Peterlini (dolorante ad una spalla) ci sarà Anita Gulli, ventenne piemontese dell’Esercito che fa parte del gruppo ...

Sci alpino - i precedenti dell’Italia nello slalom di Zagabria. Dolci ricordi per Giuliano Razzoli : Anche se è entrato nel calendario della Coppa del Mondo di sci alpino solamente dal 2008, lo slalom di Zagabria è già divenuto un classico del Circo Bianco. I colori italiani hanno sventolato sul gradino più alto del podio in due occasioni, con Giuliano Razzoli e Manfred Moelgg. Il primo successo di un nostro atleta, infatti, arrivò il 6 gennaio 2010, proprio con l’oro olimpico di Vancouver 2010 che diede il via ad una doppietta precedendo ...

Sci alpino - le convocate dell’Italia per lo slalom di Zagabria. Novità Anita Gulli e Marta Rossetti : Ci stiamo avvicinando ad ampi passi al primo fine settimana di gare del nuovo anno per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Uomini e donne saranno, infatti, di scena a Zagabria, in Croazia, per il consueto slalom speciale che, visto il calendario, sancirà l’avvio della lunga fase di avvicinamento ai Mondiali di Are che si terranno in febbraio nella località svedese. Le ragazze del Circo Bianco apriranno la scena nella ...

Sci alpino - gli slalomisti di Coppa del Mondo in raduno a Tarvisio. I gigantisti impegnati a Pisogne : raduno a Tarvisio per gli slalomisti di Coppa del Mondo: con loro anche Tonetti, gli altri gigantisti si allenano a Pisogne Quattro giorni di lavoro a Tarvisio per gli slalomisti di Coppa del Mondo. Fabian Bacher, Stefano Gross, Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli e Alex Vinatzer saranno nella località friulana dalla sera di mercoledì 2 gennaio a sabato 5 per preparare il prossimo appuntamento di Zagabria in programma domenica 6. Al raduno ...

Sci alpino – City Event di Oslo : Curtoni eliminata ai quarti - trionfa la slovacca Vlhova. Tra gli uomini sorride Schwarz : Curtoni fuori nei quarti di finale del City Event di Oslo, Vlhova batte ancora Shiffrin. Fra gli uomini si impone Schwarz, out nei quarti Hirscher Continua la serie positiva di Petra Vlhova. La slovacca, che a Semmering nei giorni scorsi aveva sconfitto Mikaela Shiffrin in gigante prima di essere battuta in slalom, ha nuovamente superato la dominatrice della stagione nel City Event disputato sulla collina di Holmenkollen, alle porte di ...

Sci alpino - Slalom Zagabria 2019 in tv e streaming : orario - programma e calendario delle gare : Dopo il primo assaggio del City Event di Oslo, la Coppa del Mondo di sci alpino 2019 si trasferisce in Croazia per lo Slalom di Zagabria. Sulla pista Crveni Spust gli atleti saranno impegnati in una due-giorni tra i pali stretti, con la donne che saranno di scena sabato 5 gennaio, mentre gli uomini saranno protagonisti nella giornata di domenica 6 gennaio. Come sempre, quando si parla di Slalom speciale, i favoriti d’obbligo saranno ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher in testa - Dominik Paris è sesto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Sci alpino - City Event Oslo 2019 : Marco Schwarz conquista la prima vittoria - Marcel Hirscher fuori ai quarti : Il City Event di Oslo ha regalato la prima vittoria in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino all’austriaco Marco Schwarz. Il 23enne di Radenthein, reduce dal secondo posto nello slalom di Madonna di Campiglio, si è imposto nel parallelo che ha aperto il 2019 superando in una finale a sorpresa il britannico Dave Ryding, al secondo podio della vita dopo la piazza d’onore a Kitzbuehel 2017. Terza posizione per lo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin in vetta davanti a Vlhova : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - City Event Oslo 2019 : Petra Vlhova batte Mikaela Shiffrin in un’avvincente finale. Irene Curtoni out ai quarti : Nel City Event femminile di Oslo, prima gara del 2019 per la Coppa del Mondo di sci alpino, è andata in scena la finale più attesa tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova: al termine delle due manche si è imposta la slovacca con 39 centesimi di vantaggio sull’americana. Vlhova, alla sesta affermazione della carriera, la prima di sempre in un parallelo, ha sfruttato al meglio una maggiore potenza fisica rispetto all’avversaria che le ha ...

LIVE Sci alpino - City Event Oslo 2019 in DIRETTA : prima gara dell’anno - Irene Curtoni sogna il colpaccio : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del City Event di Oslo, prima prova del 2019 della Coppa del Mondo di sci alpino. Nella zona d’atterraggio e decelerazione del celeberrimo trampolino di Holmenkollen, la collina della capitale norvegese, andrà in scena una delle prove più spettacolari del Circo Bianco. Il tracciato di gara allestito sarà lungo 180 metri e sarà composto da 18 porte e un salto. Un atleta correrà sul tracciato rosso, ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 1 gennaio : Pellegrino subito sul podio! Ora 4 Trampolini e Sci alpino! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport invernali, oggi martedì 1° gennaio. Buon Capodanno a tutti, l’anno incomincia con una ricca giornata sulla neve che si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante. Sono infatti in programma tre eventi di punta per incominciare il 2019 nel migliore dei modi, lo spettacolo sarà sicuramente entusiasmante e ne vedremo davvero delle belle. Si incomincia con la terza tappa del Tour ...

Sci alpino – Coppa del mondo di telemark : la Thuile ospita le gare inaugurali : La Thuile ospita le gare inaugurali della Coppa del mondo di telemark il 20 e il 21 gennaio: tutto pronto sulla pista 3 Manca poco meno di un mese alla Coppa del mondo di telemark e saranno proprio le gare di La Thuile, in Valle d’Aosta (Italia), ad inaugurare il calendario FIS 2018/2019 della specialità. Una seconda volta per La Thuile che, dopo il successo dell’edizione 2017, il 20 e il 21 gennaio 2019 torna di nuovo ad ospitare ...

LIVE Sci alpino - City Event Oslo in DIRETTA : come vederlo in diretta tv e streaming : Oggi martedì 1° gennaio si disputerà il City Event di Oslo, un parallelo valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Capodanno di fuoco sulla mitica collina di Holmenkollen che sovrasta la capitale norvegese, in piena città gli appassionati del Circo Bianco potranno godersi uno spettacolo imperdibile in notturna, il miglior modo per iniziare il 2019. I migliori sciatori del panorama internazionale si daranno battaglia per la vittoria, saranno ...