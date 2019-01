Schumacher | parla la famiglia | ' È nelle migliori mani'

Come sta Schumacher : Montezemolo parla per la prima volta : L'ex numero uno della Ferrari parla di Schumi in un'intervista a RaiSport: "So che Michael lotta, che ha tanta...

Michael Schumacher - parla il luminare : 'Rottura del tessuto nervoso cerebrale' - la terrificante notizia : Sono passati cinque anni da quel maledetto incidente a Meribel che ha stravolto la vita di Michael Schumacher . Cinque anni di silenzio, speranze, indiscrezioni, fake-news, furti di cartelle cliniche ...

Michael Schumacher - come sta : perché nessuno può parlare/ Ultime notizie - Todt : "Rapporto più stretto che mai" : Michael Schumacher, come sta: perché nessuno può parlare. Le Ultime notizie dalla Bild, che ha intervistato Jean Todt: "Rapporto più stretto che mai"

Come sta Schumacher e perché si sta parlando di nuovo delle sue condizioni di salute : Secondo il Daily Mail il campione della Ferrari sta meglio e non sarebbe più costretto a letto, ma nessuna fonte attendibile...

Vettel dubbioso su Kubica. E parla di Schumacher : Sebastian Vettel ha detto di essere dibattuto sul ritorno di Robert Kubica in F1, che sarà sulla griglia 2019 dopo 8 anni di assenza, in seguito all’incidente in un rally nel 2011. “Ho sensazioni contrastanti“, ha detto il 31enne tedesco al giornale Blick. “Da una parte, personalmente mi fa piacere. Nessuno può nemmeno lontanamente immaginare […] L'articolo Vettel dubbioso su Kubica. E parla di Schumacher sembra ...

Schumacher - parla il figlio : "Mio padre Michael è il migliore" : A quasi 5 anni dal terribile incidente sulle piste da sci che ha coinvolto il campione della Ferrari, il figlio Mick parla...

F1 - pubblicata un’intervista inedita di Michael Schumacher. Il fenomeno parla due mesi prima dell’incidente : Un’intervista inedita rilasciata da Michael Schumacher il 30 ottobre 2013 è stata pubblicata sul sito ufficiale del sette volte Campione del Mondo di Formula Uno. La famiglia del tedesco ha deciso di mostrare queste nuove immagini a quasi cinque anni dal drammatico incidente sugli sci (era il 29 dicembre 2013) in cui incappò l’ex ferrarista: a poco più di un mese dal suo cinquantesimo compleanno (il 3 gennaio 2019), la moglie Corinna ...

Mick Schumacher non parla di papà. E fa bene : Nemmeno gli amici più stretti di Mick Schumacher sanno qualcosa sulle condizioni del padre. Uno dei più vicini al 19enne campione di F3, il pilota Nicklas Nielsen, ha sottolineato il talento e la personalità del tedesco: “Lo conosco molto bene, anche nel privato“, ha detto giornale olandese BT. “E’ un ragazzo molto calmo e tranquillo, […] L'articolo Mick Schumacher non parla di papà. E fa bene sembra essere il ...

Corinna Schumacher parla del marito : «Michael è un guerriero e non mollerà»

Michael Schumacher - la moglie Corinna parla per la prima volta : “È un combattente e non si arrenderà” : A cinque anni dal drammatico incidente che ha ridotto in coma il campione di Formula 1 Michael Schumacher, la moglie Corinna ha deciso di parlare per la prima volta. Lo fa in una lettera in risposta al musicista tedesco Sascha Herchenbach che ha composto una canzone in onore di Schumacher, “Born to Fight“. “Michael è un combattente e non si arrenderà” scrive Corinna che ringrazia il musicista che le ha inviato il cd con ...