Schumacher | la moglie | ' Facciamo il possibile per aiutarlo'

Domani Michael Schumacher compie 50 anni - la moglie Corinna : “Stiamo facendo tutto il possibile per aiutarlo” : Domani Michael Schumacher compie 50 anni: per l’occasione la moglie ha voluto ringraziare i tifosi per l’affetto mostrato, soprattutto negli ultimi anni. Dopo l’incidente sugli sci, avvenuto il 29 dicembre 2013, che gli ha provocato gravi lesioni cerebrali, il 5 volte campione del mondo di Formula 1 vive in un’ala attrezzata nella sua villa di Gland in Svizzera, vicino al lago di Ginevra, ed è assistito da 15 persone. ...

Incidente Schumacher - la moglie Corinna allo scoperto sulle condizioni del tedesco : Incidente Schumacher – Negli ultimi giorni si è parlato tantissimo delle condizioni di salute del pilota Michael Schumacher, il tedesco è stato vittima di un brutto Incidente sugli sci a Meribel, adesso la moglie Corinna ha deciso di uscire allo scoperto, ecco il messaggio sui social: “Lui è nelle migliori mani possibili e stiamo facendo tutto ciò che è umanamente possibile per aiutarlo. Vi chiediamo di rispettare la nostra ...

Come sta Schumacher : il messaggio della moglie e le parole di Montezemolo : L'ex numero uno della Ferrari parla di Schumi in un'intervista a RaiSport: "So che Michael lotta, che ha tanta...

Schumacher - il messaggio della moglie : "Facciamo tutto il possibile per aiutarlo" : In vista del compleanno di Michael Schumacher , che domani compirà 50 anni , la moglie Corinna ha pubblicato una nota sulla pagina Facebook ufficiale dell'ex pilota tedesco: "Lui è nelle migliori mani ...

Michael Schumacher - la verità sulla moglie Corinna : il tradimento - il dramma e i soldi - tutti i suoi segreti : Di recente è diventata campionessa del mondo di reining, disciplina americana in cui vengono emulate le manovre dei cowboy posti alla guida delle mandrie. È questa l' unica passione a cui Corinna ...

La moglie di Michael Schumacher - Corinna rompe il silenzio : “È un combattente”. Leggi le sue parole : La donna scrive una lettera al musicista tedesco Sascha Herchenbach che ha dedicato una canzone al campione, finito in coma a dicembre 2013 per un incidente sugli sci. Peccato che… Corinna, la moglie di... L'articolo La moglie di Michael Schumacher, Corinna rompe il silenzio: “È un combattente”. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

MICHAEL Schumacher/ Come sta? La lettera della moglie Corinna : sposati da 23 anni - sempre insieme - IlSussidiario.net : MICHAEL SCHUMACHER, Come sta? La moglie Corinna in una lettera scritta a mano ad un musicista tedesco:'E' un combattente, non si arrenderà'.

Schumacher - musicista tedesco compone una canzone per lui : la moglie Corinna lo ringrazia : Arrivano novita' sullo stato di salute di Michael Schumacher cinque anni dopo il tragico incidente [VIDEO] che lo sta costringendo alla degenza nella sua casa vicino Ginevra. A darle è stata la moglie del pluricampione del mondo di Formula 1 attraverso il contenuto di una lettera di ringraziamento per un musicista tedesco amico di famiglia pubblicata quest'oggi da una rivista tedesca. Un magazine tedesco rivela il contenuto di una lettera della ...

F1 - la moglie di Schumacher rompe il silenzio : 'Michael non si arrende' : Mio marito è un combattente e non si vuole arrendere. Con queste parole Corinna Schumacher, moglie di Michael, ha rotto il silenzio tornando a parlare delle condizioni di salute del marito. Intanto, il figlio Mick sogna il salto in Formula 1: i siti di scommesse indicano che il 'grande salto' verso il Circus arrivera' molto presto. moglie Schumacher: 'Mio marito combatte e non si arrende' Non lo ha mai lasciato solo. Da quel maledetto 29 ...

Lettera della moglie di Schumacher : «Michael combatte - non mollerà» : «Michael è un combattente, non si arrende». Il 29 dicembre saranno cinque anni che Schumacher è entrato in un lungo silenzio. E oggi una parola per riaccendere le speranze...

Schumacher - la moglie Corinna rompe il silenzio 'E un combattente e non si arrenderà' : BERLINO - Ancora una volta il potere e la forza della musica sono stati in grado di abbattere muri. A crollare, in questo caso, è stato quello del silenzio, eretto da Corinna Schumacher, tornata a ...

Michael Schumacher - la moglie Corinna parla per la prima volta : “È un combattente e non si arrenderà” : A cinque anni dal drammatico incidente che ha ridotto in coma il campione di Formula 1 Michael Schumacher, la moglie Corinna ha deciso di parlare per la prima volta. Lo fa in una lettera in risposta al musicista tedesco Sascha Herchenbach che ha composto una canzone in onore di Schumacher, “Born to Fight“. “Michael è un combattente e non si arrenderà” scrive Corinna che ringrazia il musicista che le ha inviato il cd con ...

Michael Schumacher - per la prima volta parla la moglie Corinna : “Ecco come sta” : Sono passati 5 anni da quando Michael Schumacher ha smesso di essere Schumi. Il suo ultimo vero giorno rimane quel 29 dicembre 2013 sulle nevi di Mirabel, in una maledetta pista da sci. Caduta, impatto, soccorsi e paura. Tanta. Assieme all’infinita speranza. Quella che avvolge giorno dopo giorno la famiglia del 7 volte iridato. Perché Michael Schumacher, subito dopo la tragedia, venne operato due volte al cervello in 48 ore. Con la ...

Schumacher - la moglie Corinna rivela : 'Michael è un combattente - non si arrende' : Una notizia che potrebbe riaccendere la speranza di tutti gli appassionati del mondo dei motori e non solo che, nonostante il tempo continui a passare inesorabilmente, non hanno mai smesso di ...