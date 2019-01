Schumacher | il messaggio della moglie Corinna per il suo compleanno | ”Michael è nelle

Michael Schumacher - messaggio della moglie Corinna per i 50 anni : 'Facciamo tutto il possibile per aiutarlo' : "Stiamo facendo tutto ciò che è umanamente possibile per aiutarlo, vi chiediamo di rispettare la nostra privacy". Con una nota ufficiale su Facebook, la moglie di Michael Schumacher, Corinna, torna a ...

F1 - Fisichella e il dolce messaggio per Schumacher : “mi piacerebbe riabbracciarlo e…” : L’ex pilota italiano di Formula 1 ha parlato di Michael Schumacher e del proprio desiderio di poterlo riabbracciare Michael Schumacher continua a lottare per la propria vita, stringendo i denti e soffrendo per provare a ritornare quello di un tempo dopo l’incidente di Meribel nel 2013. Foto Lapresse Sono molti gli amici che giornalmente gli regalano un pensiero, tra questi c’è anche Giancarlo Fisichella, intervenuto ...

