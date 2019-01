Sanremo 2019 | polemiche per l’esclusione di un brano sulla pedofilia di Pierdavide Carone

La storia dei Dear Jack e Pierdavide Carone esclusi da Sanremo 2019 : Festival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo ...

Nel promo del Festival di Sanremo 2019 Claudio Baglioni e Papaleo in un gioco di ruoli fino al Teatro Ariston (video) : Il promo del Festival di Sanremo 2019 propone una lunga corsa alla ricerca del Teatro Ariston guidata da Rocco Papaleo. A poco meno di due mesi dall'inizio della kermesse canora in diretta dalla Città dei Fiori, Rai1 inizia la sua promozione con uno spot nel quale non poteva mancare il direttore artistico e conduttore Claudio Baglioni, alla presenza di Rocco Papaleo già annunciato come presentatore del DopoFestival. Per la prima volta, ...

Sanremo 2019 - il promo in onda su Rai 1 (video) : Calendario alla mano: mancano meno di 50 giorni alla settimana che ci porterà al 69° Festival della canzone italiana. La Rai già dalla metà di dicembre si è messa in moto con Sanremo Giovani, il progetto che ha tagliato il cordone ombelicale dalla kermesse ufficiale di febbraio ed è andato per la sua strada sia con una striscia giornaliera di presentazione dei giovani, sia con le due serate trasmesse dalla prima rete Rai lo scorso 20 e 21 ...

Al via i preparativi per il Festival di Sanremo 2019 - l’Ariston chiude per l’allestimento della scenografia : A più di un mese dall'avvio del Festival di Sanremo 2019, nella città dei fiori iniziano i preparativi. Il Teatro Ariston di Sanremo, che accoglierà le cinque serate della kermesse canora, chiude per consentire l'allestimento della laboriosa scenografia del Festival che solo a febbraio verrà rivelata. Stop agli eventi e ai concerti al Teatro Ariston di Sanremo, tutti in calendario al teatro Centrale, al cinema Ritz e nelle sale dell’Ariston ...

Sanremo 2019 : fra gli ospiti potrebbe esserci Ligabue : Il Festival di Sanremo 2019 è ormai alle porte. Le due serate di Sanremo Giovani, andate in onda la scorsa settimana e condotte da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, hanno mostrato la lista dei big che si esibiranno nella kermesse che avrà ancora una volta alla direzione artistica Claudio Baglioni. Da Loredana Bertè, al duetto tra Patty Pravo e Briga, fino alle novità come Achille Lauro e Motta ed al ritorno de Il Volo, Anna Tatangelo, Simone ...

Milano-Sanremo 2019 : data - programma - orari e tv. Il calendario completo : Sabato 23 marzo 2019 si correrà la 110ma edizione della Milano-Sanremo. La prima Classica Monumento della stagione vedrà i migliori corridori del mondo sfidarsi su quasi 300 km per conquistare una delle vittorie più ambite dell’anno. L’ultimo vincitore della Classicissima è il nostro Vincenzo Nibali, che con un attacco capolavoro sul Poggio è riuscito a prendere il largo e a trionfare in solitaria sul traguardo di Sanremo, precedendo ...

Sanremo 2019 - Ligabue ospite? : In attesa dell'annuncio ufficiale dei conduttori che affiancheranno Claudio Baglioni sul palco del teatro Ariston (Gianni Morandi oggi si è sfilato, restano in lizza, salvo sorprese, Vanessa Incontrada e la quotatissima inedita coppia formata da Claudio Bisio e Virginia Raffaele), continuano le voci in merito agli ospiti della 69esima edizione della kermesse canora. Chiarito (da Baglioni stesso) che la priorità sarà data agli artisti ...

Gianni Morandi smentisce Sanremo 2019 e canta per gli anziani ospiti delle case di riposo (video) : Gianni Morandi smentisce Sanremo 2019 e quindi non sarà conduttore al fianco di Claudio Baglioni. Le voci vanno quindi a scemare nelle ultime dichiarazioni che ha reso a La Repubblica, rispondendo con un lapidario Basta alle domande che riguardano la sua partecipazione alla kermesse. L'artista di Monghidoro ha fatto parte dell'ampia rosa di possibili co-conduttori al fianco di Claudio Baglioni, ma fino a questo momento non erano trapelate ...

Festival di Sanremo 2019 : Gianni Morandi smentisce Claudio Baglioni : Gianni Morandi non sarà al fianco di Claudio Baglioni a Sanremo 2019 Mancano poche settimane alla 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019 che vedrà la conduzione, per la seconda volta consecutiva, di Claudio Baglioni. Soltanto la scorsa settimana sono stati annunciati i 22 Big e i 2 vincitori di Sanremo Giovani che si scontreranno tra loro sul palco dell’Ariston dal 5 al 9 febbraio, fino alla proclamazione della migliore canzone. Nel ...

Festival di Sanremo 2019 - polemiche per l'esclusione di Pierdavide Carone : i post di Giorgia - Negramaro - Ermal Meta : Pierdavide Carone è stato escluso dal Festival di Sanremo 2019 con la sua ' Caramelle ' una canzone sulla pedofilia. Il cantante aveva proposto la canzone insieme ai Dear Jack , ma dopo essere stato ...

Gianni Morandi - Sanremo 2019 : “Non ci sarò. Baglioni? Si diverte così” : Festival di Sanremo 2019, Gianni Morandi fa chiarezza: “Non ci sarò, basta. Baglioni? Si diverte così” Gianni Morandi quest’anno non sarà sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2019. In nessuna veste: né come conduttore, né come ospite. Ad annunciarlo è stato lui stesso, in un’intervista rilasciata al quotidiano Repubblica. “Ha fatto una serie di […] L'articolo Gianni Morandi, Sanremo 2019: ...

Sanremo 2019 - Gianni Morandi : "Non ci sarò - basta Festival" : "Ha fatto una serie di nomi a caso, non c'è niente di serio. Claudio ha detto che quest'anno farà il dirottatore, si diverte così. Sono andato quindici volte a Sanremo: sei in gara, due da conduttore, poi ospite (l'ultima volta lo scorso anno, Ndr). basta. Tutto già visto. Mogol mi diceva: "Cavolo Gianni, sembri un ripetente". Così Gianni Morandi in un'intervista concessa al quotidiano La Repubblica ha smentito le indiscrezioni secondo le ...

Confessione shock di Paola Turci a Belve prima di Sanremo 2019 : “Sono stata molestata a 13 anni” : Paola Turci a Belve confessa per la prima volta un particolare molto doloroso del suo passato. Sentita da Francesca Fagnani per la puntata che andrà in onda il 28 dicembre, l'artista romana ha spiegato di essere stata molestata all'età di soli 13 anni e di aver raccontato questo particolare in uno dei suoi brani più intimi. "Avevo 13 anni. Se io tornassi indietro e sapessi di poter andare in un centro antiviolenza, in un posto dove mi ...

Loredana Bertè torna ad Amici di Maria De Filippi dopo Sanremo 2019? : Loredana Bertè giudice di Amici 18 dopo il Festival di Sanremo? Avrebbe il volto e la voce di Loredana Bertè uno dei nuovi giudici del Serale di Amici 18, dopo essere stata costretta a lasciare Ora o Mai Più di Amadeus. È il portale Blogo a lanciare la notizia bomba. La cantante, più volte ospite del talent show, potrebbe tornare ad occupare una delle poltrone della commissione esterna, che andrà a giudicare le esibizioni dei ragazzi della ...