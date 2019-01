quotidianodiragusa

: Sanità Ragusa, avvio stabilizzazione 39 figure professionali: ecco quali - quotidianodirg : Sanità Ragusa, avvio stabilizzazione 39 figure professionali: ecco quali -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Sono state avviate all'Asp dile procedure per ladi trentanove, per titoli ed esami, di cui all'art. 20, 2° comma, D.lgs. n. 75/2017- 'legge Madia', in ...