Samsung Galaxy F potrebbe avere una tripla fotocamera posteriore

Novità fotografiche per Xiaomi Mi MIX 2s - mentre Samsung Galaxy Note 4 si aggiorna a sorpresa : Xiaomi Mi MIX 2s e Samsung Galaxy Note 4 ricevono nuovi aggiornamenti software: il primo accoglie due nuove funzionalità per la fotocamera, il secondo ottimizzazioni varie e miglioramenti lato sicurezza.

Prima Note 8 e poi Samsung Galaxy S8 : stravolgimenti per Android Pie : Ci sarà da aspettare più del previsto per Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, che inaspettatamente riceveranno l'aggiornamento ad Android 9.0 Pie dopo che l'avrà a propria volta ricevuto il Note 8. Non è capitato troppo spesso nella storia del colosso di Seul che un esponente della serie Note precedesse nell'accoglimento di una major-release la controparte della serie S (ricordiamo che i lanci delle due line-up appena citate sono avvenuti nello stesso ...

Iniziato lo sviluppo del Samsung Galaxy F internazionale e il Samsung Galaxy A50 arriverà in Europa : Nel 2019 finalmente sarà lanciato il primo smartphone pieghevole di Samsung, il cui nome dovrebbe essere Samsung Galaxy F (Fold)

Nuova roadmap Pie per Samsung Galaxy dalla Cina : modelli e tempi : Con l'entrata di gennaio è naturale che i possessori dei dispositivi Samsung Galaxy vogliano approfondire il discorso relativo alla ricezione dell'aggiornamento ad Android 9.0 Pie, che sappiamo si accompagnerà alla Nuova interfaccia One UI, per un'esperienza utente ancora più intuitiva e semplificata. L'ultima roadmap, che va ad aggiungersi a quella di cui vi abbiamo parlato lo scorso 25 dicembre in questo articolo dedicato, arriva dalla ...

Samsung Galaxy Note 8 dovrebbe ricevere Android 9 Pie prima di S8/S8+ : Samsung Galaxy Note 8 dovrebbe aggiornarsi ad Android 9 Pie, e quindi alla nuova One UI, prima dell'accoppiata Galaxy S8/S8+.

Ottimizzazione degli spazi e curvature ridotte per i Samsung Galaxy S10 secondo due video confronti : Vetri temperati e custodie di Samsung Galaxy S10 e famiglia al centro dei riflettori. Un paio di video ci mostrano da una parte le presunte dimensioni della variante Plus a confronto con altri top e dall'altra come la curvatura degli schermi possa essere ridotta sui nuovi Galaxy del decennale.

Una via di mezzo il display del Samsung Galaxy S10 rispetto ai predecessori : Sono sempre molto interessanti le indiscrezioni per quanto riguarda il Samsung Galaxy S10, soprattutto per quanto concerne il display dei vari modelli che nel corso delle prossime settimane verranno lanciati sul mercato. Di recente abbiamo condiviso con voi il punto della situazione a proposito delle principali differenze tra i modelli appartenenti a questa famiglia, ma oggi 2 gennaio è possibile scendere maggiormente in dettagli andando ad ...

Mancanze con Night Mode per Samsung Galaxy S9 in attesa di Android Pie definitivo : Stiamo per vivere settimane a dir poco intense per chi ha deciso di acquistare un Samsung Galaxy S9 o un S9 Plus, in riferimento alla distribuzione dell'aggiornamento Android Pie con interfaccia One UI. Come tutti sanno, la disponibilità del pacchetto software è garantita entro le prime settimane del 2019, al punto che qualche giorno fa ci siamo già soffermati sulle novità certe per i due smartphone al momento del rilascio della patch. Tuttavia, ...

Samsung Galaxy A50 : diffusi alcuni dettagli sullo smartphone di fascia media con ottime caratteristiche tecniche : Il 2019 sembrerebbe potersi rivelare un anno molto intenso per Samsung: la società potrebbe lanciare la gamma Galaxy M

Samsung Galaxy M10 : lo smartphone entry-level con display da 6 pollici e batteria da 3 - 400 mAh ottiene la certificazione FCC : Galaxy M è la nuova gamma di smartphone firmati da Samsung. Secondo le prime indiscrezioni, i primi tre modelli, M10, M20 e M30

Disponibile il manuale utente aggiornato ad Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : Il team di Samsung ha pubblicato sul proprio sito il manuale utente aggiornato ad Android 9 Pie per i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus

Due novità certe per il Samsung Galaxy S9 durante il 2019 : il punto oggi 30 dicembre : Manca ancora qualche settimana al rilascio dell’aggiornamento Android Pie per il Samsung Galaxy S9, almeno per quanto riguarda la sua versione ufficiale e stabile, ma già oggi 30 dicembre possiamo analizzare più da vicino alcune funzioni che toccheremo sicuramente con mano nel corso del 2019. Dopo aver analizzato gli effetti delle ultime beta sul top di gamma, infatti, ci sono fonti in Rete che consentono agli utenti di proiettarsi in avanti da ...

Imperdibili ultime offerte Amazon del 2018 sotto i 250 euro : doppietta Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy J6 : Le offerte Amazon chiudono in bellezza il 2018 e anche con un budget abbastanza limitato sarà possibile, negli ultimi scampoli di questo anno, afferrare almeno un paio di affari. Prendendo il limite massimo di spesa di 250 euro, abbiamo selezionato per i nostri lettori due soluzioni di tutto rispetto: la prima relativa al Huawei P20 Lite, la seconda al Samsung Galaxy j6 (naturalmente nell'edizione del corrente anno). Scopriamo i dettagli di ...

Galaxy A50 - il nuovo smartphone per la fascia media di Samsung : 30 Dicembre 2018 - Per il 2019 Samsung ha in serbo delle grandi novità per il mondo della telefonia. Oltre a lanciare il primo smartphone pieghevole, il Galaxy X , e un Glaaxy S10 rinnovato nel design grazie al nuovo schermo Infinity-O , l'azienda sudcoreana sta investendo ...