Sale a 33 il bilancio delle vittime di Magnitogorsk

Russia : Sale a 7 il bilancio delle vittime del palazzo crollato a Magnitogorsk : Si è aggravato il bilancio delle vittime provocate ieri dal crollo di parte di un palazzo di dieci piani a Magnitogorsk , in Russia : 7 i morti, mentre 37 persone risultano ancora disperse. Cinque i feriti. All’origine della tragedia un’esplosione probabilmente causata da una perdita di gas. Le squadre di salvataggio hanno temporaneamente interrotto le ricerche tra le macerie mentre gli operai hanno tentato di stabilizzare ...

Davide Ca Sale ggio ha fatto un bilancio dell'esperienza Rousseau : "Stiamo creando insieme un nuovo modo di partecipare delle persone alla creazione di valore per la propria comunità". Davide Casaleggio affida a un lungo post sul Blog delle Stelle un articolato excursus dell'esperienza di Rousseau , la piattaforma digitale che dà anche il nome all'associazione di cui è presidente il leader di riferimento di M5s. "In questi anni - ricorda il figlio dello ...

Tsunami Indonesia : il bilancio delle vittime Sale a 429 - allarme sanitario per i sopravvissuti : Si è aggravato ulteriormente il bilancio delle vittime provocate dallo Tsunami che ha colpito tre giorni fa le isole Indonesia ne di Giava e Sumatra: al momento i morti sono 429, mentre i feriti sono oltre 1400, secondo quanto reso noto dal portavoce dell’Agenzia Indonesia na per i disastri, Sutopo Purwo Nugroho, il quale ha precisato che i dispersi sono 128. I sopravvissuti ora devono fare i conti con la carenza di acqua potabile e di ...

Strasburgo - Sale a 5 bilancio vittime : 20.38 E' salito a cinque il numero delle vittime dell'attentato a Strasburgo, in cui ha perso la vita anche il giovane cronista italiano Antonio Megalizzi. La prefettura ha dato notizia della morte di un altro ferito. Si tratta di un 36enne di Strasburgo ma originario di Katowice, in Polonia. Undici i feriti alcuni dei quali ancora in gravi condizioni.