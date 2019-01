Saldi invernali | date e consigli per gli acquisti scontati

Saldi invernali 2019 al via/ Calendario - le date regione per regione : sarà l'anno delle scarpe : Saldi invernali 2019 al via: iniziano gli sconti in tutta Italia. I dati di Confesercenti: 'Ogni italiano spenderà da 122 euro in su'.

Saldi invernali al via : ogni italiano spenderà da 122 euro in su : Le prime regioni a iniziare con i ribassi saranno Basilicata e Sicilia, cui seguirà la Valle D'Aosta il 3 gennaio. Secondo Confesercenti il 47% degli italiani ha già deciso che approfitterà per fare almeno un acquisto, valutando di investire 122 euro a persona. Per Confcommercio la spesa media sale a 140 euro.

Saldi invernali 2019 : gli errori da evitare : Quando si avvicinano i Saldi, il rischio è sempre quello di farsi prendere un pochino la mano. I prezzi si abbassano, ci sono tanti capi che ci fanno gola et voilà: in un attimo ci ritroviamo in casa capi che non non abbiamo idea di come abbinare o, peggio, dei quali abbiamo già almeno due o tre copie nei nostri cassetti. Come fare dunque? Saldi invernali 2019, che capi è meglio evitare: idee chiare Un consiglio che non mi stancherò mai di dare ...

Saldi invernali - Codacons : 'Si preannuncia un flop per le vendite' : Le vendite durante i Saldi invernali in partenza il 5 gennaio sono destinate a registrare un nuovo calo, seguendo un trend oramai consolidato negli ultimi anni. Lo afferma il Codacons, che diffonde le ...

Saldi invernali 2019 - le 10 regole d'oro contro le fregature : Dallo scontrino all'etichetta, dal metodo di pagamento alla prova dei capi: tutti i consigli del Codacons per evitare brutte sorprese

Saldi invernali 2019 : le date di inizio regione per regione : Archiviato il Natale gli italiani iniziano a pensare ai Saldi, pronti per accaparrarsi le migliori offerte nei negozi per acquistare la merce a prezzi scontati. Già da qualche settimana è stato pubblicato il calendario completo con le date di inizio dei Saldi invernali 2019 per tutte le regioni italiane. Ogni comune in Italia, per ogni regione ai sensi del art. 15 comma3 D.lgs, Bersani numero 114/1998 ess, possono stabilire i periodi delle ...

