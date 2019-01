Ronaldo | ' Io presidente dell' Inter? Non ci ho mai pensato | ma non lo escluderei'

Ronaldo presidente dell’Inter? “Non lo escludo…” : Inter, Ronaldo ha parlato della sua ex squadra con affetto, aprendo ad un futuro da presidente anche senza acquistare realmente il club “Diventare il presidente dell’Inter in futuro? Non ci ho pensato, ma di certo posso dire che è una squadra che è nel mio cuore e non lo escluderei a priori“. L’ex fuoriclasse dell’Inter, Ronaldo, non esclude la possibilità di tornare in nerazzurro per guidare il club. ...

Barcellona a lutto : è morto Nunez - il presidente che acquistò Maradona e Ronaldo : Josep Lluis Nunez, per 22 anni anni presidente del Barcellona, è morto ieri all’età di 87 anni. Venne eletto nel maggio del 1978 e rimase in carica fino allo stesso mese del 2000. Fu lui a dare al Barça l’immagine di superpotenza calcistica acquistando fuoriclasse e maghi della panchina e dando impulso al marketing e alla questione dei diritti televisivi. Fu anche il creatore del Museo del club, il più visitato in assoluto di ...

Real Madrid - l’ex presidente Calderon : “Ronaldo e Higuain li portai io al Bernabeu” : Forse non tutti sanno che Ramon Calderon, presidente del Real Madrid dal 2006 al 2009, fu l’artefice del passaggio di Higuain e Ronaldo in maglia merengue. Subito dopo la conclusione dell’affare che portò il portoghese in Spagna, però, dovette abbandonare la poltrona di numero uno del club Madridista per irregolarità riscontrate in un’assemblea. Alla Gazzetta dello Sport racconta del suo rammarico per non aver potuto ...

Cristiano Ronaldo ‘fa 400’ : CR7 premiato dal presidente Andrea Agnelli con una maglia speciale : Cristiano Ronaldo festeggia quota 400 gol nelle squadre di club, ecco come CR7 ha festeggiato l’obiettivo raggiunto all’Allianz Stadium Dopo la doppietta contro l’Empoli, nell’ultimo incontro di Serie A, Cristiano Ronaldo ha raggiunto quota 400 gol nelle squadre di club in cui ha giocato. Per l’occasione il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha consegnato a CR7 una maglia speciale che celebra proprio il ...