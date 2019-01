Romina Power su Instagram con la mamma di Al Bano | frecciata alla Lecciso?

Romina Power : gesto d'amore nei confronti di Iolanda Carrisi : Albano Carrisi e Romina Power sono una delle coppie più amate e seguite del panorama nazionale ed internazionale. A distanza di anni, nonostante i due ex coniugi non siano più una coppia nella vita, l'artista statunitense ha continuato a legare con la mamma di Al Bano: la signora Iolanda. Il messaggio d'amore pubblicato sui social La signora Iolanda Carrisi il primo gennaio ha compiuto 96 anni. All'indirizzo della donna sono arrivati ...

Al Bano Carrisi - Romina Power affonda Loredana Lecciso : la foto con Donna Iolanda che la umilia : Tra AlBano Carrisi e Romina Power l'amore (forse) è finito, ma non l'affetto della cantante americana per la sua ex famiglia acquisita. Per il compleanno della mamma del leone di Cellino San Marco, Donna Iolanda, che ha appena spento 96 candeline, la Power ha pubblicato su Instagram na foto commoven

Al Bano e Romina Power trionfano al concerto di Capodanno in Polonia : AlBano Carrisi e Romina Power nella notte di Capodanno hanno tenuto un concerto in Polonia, esattamente a Zakopane. Nelle ore prima dell’evento, una delle tante fanpage dedicate ai due artisti aveva scaldato gli animi publicando un video dei due ex coniugi insieme. Attraverso il suo profilo Instagram dove l’artista statunitense è sempre molto attiva, la Power ha mostrato alcune scene nel backstage. Nel video pubblicato Al Bano e Romina si ...

Al Bano e Romina Power insieme a Capodanno : il video su Istagram : I due si sono esibiti in concerto a Zakopane, in Polonia. Su Instagram il video dal backstage mostra ancora una volta la...

Al Bano e Romina Power potrebbero passare la notte di San Silvestro insieme : AlBano Carrisi e Romina Power, stando ad alcune indiscrezioni, potrebbero trascorrere insieme la notte di San Silvestro. Un video pubblicato qualche ora fa su una fanpage dedicata alla cantante italo-americana mostra i due artisti che, felici e sorridenti, augurano un felice anno nuovo ai loro fan. La didascalia del post sembra piuttosto eloquente: "Tanti cari auguri a tutti da parte di due grandissimi artisti, Al Bano e Romina Power. Happy new ...

Romina Power e Al Bano - l'indiscrezione : «In arrivo un nuovo progetto» : La storia di Romina Power e Al Bano affascina milioni di persone in Italia e nel mondo da decenni. I loro fan sognano una riconciliazione anche nella vita privata e non solo una 'reunion' ...

Romina Power : la famiglia protagonista di una fiction? : La fiction, nello specifico, dovrebbe parlare del padre e del nonno di Romina, attori che hanno segnato il mondo cinematografico hollywoodiano. . Per ora, Romina non ha mai parlato del progetto, ...

Romina Power - lo "scandaloso" segreto del padre e l'indiscrezione : una fiction su Rai 1 : L'intera vita di Romina Power, oggi 67enne, potrebbe presto diventare una fiction. l'indiscrezione viene rilanciata dal settimanale Vero, che rilancia voci di corridoio secondo le quali i casting potrebbero iniziare già in primavera, dunque le riprese e la messa in onda su Rai 1 entro la fine del 20

Romina Power - lo 'scandaloso' segreto del padre e l'indiscrezione : una fiction su Rai 1 : L'intera vita di Romina Power , oggi 67enne, potrebbe presto diventare una fiction. l'indiscrezione viene rilanciata dal settimanale Vero , che rilancia voci di corridoio secondo le quali i casting ...

La famiglia di Romina Power protagonista di una fiction? L'indiscrezione : Sul settimanale Vero si legge che la storia della famiglia Power potrebbe arrivare in tv, su Raiuno, entro la fine del 2019

Romina Power : la storia della sua famiglia diventa una fiction : La storia della famiglia di Romina Power pronta a diventare fiction per la tv La storia della famiglia di Romina Power, oggi splendida 67enne, potrebbe presto diventare una fiction. A farlo sapere il settimanale Vero. Stando a insistenti voci di corridoio, già in primavera potrebbero cominciare i casting per poi proseguire, subito dopo, con le […] L'articolo Romina Power: la storia della sua famiglia diventa una fiction proviene da Gossip ...

Loredana Lecciso posta la foto di Natale con Al Bano e i due figli - Romina Power reagisce così : Loredana Lecciso e la foto di Natale con Al Bano e i figli Jasmine e Bido. Romina Power reagisce così. La “sfida” natalizia tra le due ex compagne del cantante di Cellino San Marco sembrerebbe averla vinta Loredana. La showgirl pugliese ha infatti postato uno scatto su Instagram che non lascia spazio a dubbi. Al […]

Loredana Lecciso posta la foto di Natale con Al Bano e i due figli - Romina Power reagisce così : Loredana Lecciso e la foto di Natale con Al Bano e i figli Jasmine e Bido. Romina Power reagisce così. La "sfida" natalizia tra le due ex compagne del cantante di Cellino San Marco...

Loredana Lecciso batte Romina Power. E si prende Al Bano per il Natale : Dopo la separazione, i duri botta e risposta e qualche ripicca qua e là, Loredana Lecciso ha vinto su Romina Power . Come? Stando con Al Bano Carrisi a Natale. Una leggerezza, direte voi. E invece ...