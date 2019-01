Roma | trovato clochard morto su panchina

Roma - Di Francesco soddisfatto : "Abbiamo ritrovato la nostra identità" : Eusebio Di Francesco si gode la pesante vittoria contro il Parma nell'ultima gara del girone di andata e guarda avanti. "Nelle ultime due gare ho visto tanta qualità in campo - ha spiegato il tecnico ...

Roma : alla Borghesiana trovato 1 - 3 Kg di cocaina - arrestato 44enne : Roma – Quando e’ stato fermato per un controllo su via Avola, dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino l’uomo, alquanto agitato, ha cercato con la mano destra di nascondere qualcosa nello spazio tra la leva del freno a mano ed il sedile del conducente. Gesto non passato inosservato ai poliziotti: l’uomo nascondeva alcuni grammi di cocaina e, nella tasca dei pantaloni aveva 450 euro in ...

[Il retroscena] La letterina di Natale di Juncker. Ecco come Roma e Bruxelles hanno trovato l'accordo : "Il mondo all'incontrario - denunciano i capigruppo delle opposizioni, Marcucci, Pd, e Bernini, Fi, in prima fila - siamo arrivati al punto che la legge più importante dello Stato viene scritta a ...

Trovato l'accordo tecnico tra Roma e Bruxelles sulla manovra : Tra Roma è Bruxelles è stato raggiunto "l'accordo tecnico che sarà passato domani al vaglio dei commissari". E' l'ulteriore precisazione che fanno fonti del Mef sulla trattativa sulla manovra. "Al ...

Manovra - fonti Mef danno l'annuncio : "Trovato l'accordo Roma-Bruxelles" : Di Maio: "Sono molto fiducioso: questa Manovra la porteremo a casa, con i provvedimenti che ci abbiamo messo dentro e senza procedura di infrazione".

Roma : ritrovato in stato confusionale dopo serata in discoteca : Roma – Una serata trascorsa in discoteca insieme al fratello e ad alcuni amici. Tutto era andato per il meglio, divertimento, condivisione e atmosfera pre-natalizia. Ad un certo punto pero’ e’ salita la preoccupazione, perche’ uno dei fratelli, all’insaputa di tutti gli altri si e’ allontanato. L’ansia, per loro fortuna, grazie all’intervento degli agenti della Polizia di stato della Sezione ...

La Roma ha trovato la continuità - ma solo nelle delusioni : Senza stendere un velo pietoso sull'imbarazzante prestazione, contro un avversario che in Italia farebbe fatica a salvarsi dalla retrocessione, la Roma a Plzen è riuscita a centrare la titanica ...

Paolo Ruffini - ritrovato a Roma il camion rubato : Sono stati gli agenti di polizia a individuarlo in zona Torpignattara. Il mezzo usato dal comico per lo spettacolo teatrale...

Roma : senzatetto trovato privo di vita a Scalo San Lorenzo : Roma – Un uomo, del quale non si conoscono le generalita’, un senza fissa dimora, e’ stato ritrovato privo di vita intorno alle 7.30 in via dello Scalo di San Lorenzo, a Roma. A dare l’allarme e’ stato un passante. L’uomo era privo di documenti e sul suo corpo non sono stati riscontrati segni di violenza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di San Lorenzo e quelli della Compagnia di Piazza ...

Trovato un donatore compatibile per Alex : sarà trasferito in Italia - verrà curato al Bambino Gesù di Roma : Il piccolo Alex, Alessandro Maria Montresor, il Bambino affetto da una grave malattia genetica e attualmente ricoverato a Londra, sarà trasferito a breve all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Lo si apprende da fonti ospedaliere. Il Bambino sara’ a Roma sottoposto ad un trapianto di midollo da genitore, tecnica nella quale l’ospedale del Vaticano e’ all’avanguardia a livello mondiale. Nei giorni scorsi si era ...

Romania : trovato quadro che potrebbe essere Picasso rubato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve