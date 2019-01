Roma Scuola | regolamento supplenze | in arrivo nuove insegnanti

Concorsi per educatori e insegnante scuola materna in Emilia Romagna - archivisti a Padova : Presso la Gazzetta Ufficiale n°102 di venerdì 28 dicembre sono stati resi noti inediti Concorsi pubblici per la professione di educatore, insegnante scuola materna e archivista digitale. I bandi, con scadenza fino al 31 gennaio prossimo, verranno espletati presso l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del Distretto di Ponente, per il ruolo di educatore, il Comune di Riccione (insegnante scuola materna) e presso il Comune di Padova per la ...

APRILIA - LANCIA 2 MOLOTOV IN UNA SCUOLA PER VENDICARSI DEI BULLI/ Video - preso piRomane : 'Sfiorata tragedia' : APRILIA, paura alla SCUOLA Rosselli. Ultime notizie, studente fa esplodere due bombe MOLOTOV provocando il panico fra gli studenti

Agricoltura : l'Emilia-Romagna fa scuola a Bordeaux : E lo fa in occasione della partecipazione dell'assessore regionale all'Agricoltura, Simona Caselli, oggi a Bordeaux alla conferenza 'Politica agricola comune: le regioni come motori della ...

Roma : nuova palestra inaugurata in scuola Centocelle : Roma – “Una palestra nuova all’anno in ogni municipio attraverso una distribuzione equa delle risorse che non lasci indietro le scuole delle periferie rispetto a quelle del centro”. Con queste parole la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha inaugurato la palestra della scuola secondaria di I grado “Ex Toniolo”, in via Anagni a Centocelle, periferia est della Capitale. Presenti anche l’assessore allo Sport, ...

Incendio in scuola a Roma - evacuata : Segnalata esplosione e un Incendio in una scuola di via Tropea, in zona Appia, a Roma: le fiamme sarebbero divampate in uno stanzino nel seminterrato, probabilmente a causa di un corto circuito. Sul posto vigili del fuoco, polizia e polizia locale. La scuola è stata evacuata in via precauzionale. Non si registrano feriti. L'articolo Incendio in scuola a Roma, evacuata sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma : paura al Tuscolano - deflagrazione all’interno scuola Milanesi : Roma – paura per un’esplosione che si e’ verificata poco fa all’interno di una scuola, l’Istituto Guido Milanesi di via Tropea, al Tuscolano. All’esplosione e’ seguito un incendio all’interno di un locale tecnico. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco che hanno subito domato le fiamme, oltre che la Polizia di Roma Capitale e la Polizia del commissariato Tuscolano. La prima ipotesi al vaglio ...

Roma : scuola Morgagni di Monteverde riaprirà battenti giovedì : Roma – Il liceo scientifico Morgagni di Roma, zona Monteverde, restera’ chiuso anche domani in seguito alla breve occupazione da parte di un gruppo di studenti, poi sgomberati lunedi’ dalle forze dell’ordine. “Si comunica che- si legge sul sito della scuola- nonostante l’impegno profuso per il ripristino delle aule, non e’ possibile garantire la ripresa delle attivita’ didattiche curricolari ed ...

Roma - chiusa perché a rischio crollo scuola materna inaugurata appena 4 anni fa. Costruita a ridosso del canale tombato : La scuola materna è stata inaugurata solo 4 anni fa. E oggi è già a rischio crollo, tanto che i vigili del fuoco ne hanno ordinato la chiusura “in via cautelativa” a causa di “evidenti lesioni sui muri”. Sfiora l’assurdo quello che sta accadendo a La Giustiziana, quartiere del quadrante nord di Roma, sulla direttrice Cassia. Sarà una relazione tecnica, attesa per la prima metà di dicembre, a decretare se l’edificio dovrà essere demolito o ...

Al via il corso di aRomaterapia specifica alla Scuola LAFONTE : L' aromaterapia è la scienza che studia l'utilizzo degli Oli Essenziali per il mantenimento della salute umana ed animale, sia in termini di prevenzione, sia in termini di terapia.

ENAC - Quaranta visita scuola Ingegneria Aerospaziale Sapienza di Roma e scuola di volo Urbe Aero : Il Direttore Generale dell' ENAC , Alessio Quaranta , accompagnato dal Direttore Centrale Vigilanza Tecnica, Roberto Vergari , e dal Direttore Regolazione Personale e Operazioni volo, Sebastiano ...

Roma Fumettara - la scuola capitolina dei fumetti si racconta : Il Palazzo delle Esposizioni, dal 9 novembre 2018 al 6 gennaio 2019, ospita la mostra Roma Fumettara. L’esposizione racconta i 25 anni di storia della scuola Romana dei fumetti, fondata nel 1993 da cinque diversi autori: Giancarlo Caracuzzo, Paolo Morales, Massimo Rotundo, Stefano Santarelli e Massimo Vincenti. Morales è uno dei disegnatori di Martin Mystère, Rotundo è fra le migliori matite di Tex. Tra i fumettisti esposti c’è anche Claudio ...

Scuola : Fondazione Agnelli - in vetta Tasso a Roma e Volta a Milano : Il Liceo classico Torquato Tasso a Roma, il Liceo scientifico Alessandro Volta a Milano, il Liceo classico Camillo Cavour e il Liceo scientifico Galileo Ferraris a Torino, il Liceo classico Jacopo Sannazzaro e il Liceo scientifico Giuseppe Mercalli a Napoli. Questi alcuni dei licei presenti nella maggiori città italiane che hanno confermato rispetto allo scorso anno di essere i migliori per preparare i suoi diplomati al percorso ...

Roma - cento famiglie vivono in una scuola occupata alla Magliana : "Leva quella telecamera sennò te sfonno": è così che uno degli abitanti della scuola occupat a nel quartiere Magliana di Roma , risponde all'inviato di Striscia la Notizia , Jimmy Ghione, che ha ...

Roma : albero si abbatte su scuola a Torre Maura : Roma – Continuano a Roma i gravi disagi provocati dal maltempo. A Torre Maura, nel VI Municipio della Capitale, un grosso pino all’interno del plesso scolastico di via dell’Aquila Reale e’ crollato e si e’ schiantato contro la scuola. L’albero ha sfondato le finestre dell’edificio, dove i bimbi non erano presenti per la sospensione delle attivita’ didattiche stabilita con ordinanza dalla sindaca ...