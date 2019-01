Roma | rifiutata una pazza offerta dell’Arsenal per Under | i dettagli

sportfair

: News della giornata. Monchi: 'Non ho la bacchetta magica, ho sbagliato qualcosa', Florenzi: 'Io e De Rossi vogliamo… - ASRomaAddict3 : News della giornata. Monchi: 'Non ho la bacchetta magica, ho sbagliato qualcosa', Florenzi: 'Io e De Rossi vogliamo… - Dalla_SerieA : Calciomercato Roma, dalla Turc - LaValigiaDiAnna : RT @LaValigiaDiAnna: #StazioneTiburtina, tra #risse e #scabbia. 'Qui è il #Far West,racconta una residente, sono stata molestata da un uomo… -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Cengizcorteggiato dall’Arsenal, laha rifiutato un’davvero molto allettante per il calciatore turco Lasi è trovata a dover fronteggiare un assalto davvero molto “allettante” da parte dell’Arsenal. Il club londinese si è infatti fatto avanti per acquistare Cengizdai giallorossi, proponendo ben 60 milioni di euro per prelevarlo già nel mese di gennaio. Laha riflettuto sulla proposta, decidendo di rifiutarla, trattenendo dunquealla corte di Di Francesco. Un’altra cessione importante avrebbe fatto esplodere la piazzana dopo le recenti contestazioni dei tifosi.L'articolounadell’Arsenal per: iSPORTFAIR.