Roma | Musei a ingresso gratuito per la prima domenica del 2019

Roma - ecco tutti gli appuntamenti natalizi dei Musei Civici : Fino al 6 gennaio, i Musei fanno festa anche offrendo Spettacoli, concerti e attività per tutte le età e per ogni gusto. Con Musei in gioco, i protagonisti delle feste di Natale saranno bambini e ...

Roma Musei. Apertura serale straordinaria di sabato 15 dicembre : Sono ancora una volta i Musei Capitolini ad aprire il programma di Nel week-end l’arte si anima, l’evento promosso da

A Roma la decima edizione di 'Musei in Musica' : LaPresse, - Tornata a Roma 'Musei in Musica': è stato possibile visitare i Musei civici Romani aperti di sera, dalle 20 alle 2, con un ricco programma di mostre, concerti e spettacoli dal vivo. Centoquaranta artisti e cento performance per la decima edizione della manifestazione.

Roma Musei in Musica - 1° dicembre. Tutto in una notte : Sabato 1° dicembre è la notte Romana dei Musei in Musica, decima edizione. Un euro per visitare i Musei Civici

Una notte di note - tra arte e poesia - nei musei di Roma : ... o gratis per i possessori della MIC nei musei Civici, si potranno visitare i musei Civici straordinariamente aperti di sera, usufruendo di un ricco programma di mostre, concerti e spettacoli dal ...

I nuovi appuntamenti nei Musei di Roma Capitale : Ancora per bambini gli appuntamenti al Museo di Zoologia: sabato 10 novembre con la scienza divertente di Esperimenti e pozioni, alle 15.30 per i piccoli dai 5 ai 7 anni e alle 16.00 per la fascia ...

Rugby – I musei statali di Firenze - Padova e Roma in campo con gli azzurri : IV tempo Rugby e cultura Cattolica Test Match: i musei statali in campo con gli azzurri Torna il grande Rugby in Italia e torna una grande opportunità per gli spettatori dell’ItalRugby. Grazie all’atto d’intesa stipulato tra la Federazione Italiana Rugby e il MIBACT (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo), in occasione dei Cattolica Test Match di novembre, sarà possibile per i possessori dei ...