Roma | clochard trovato morto su una panchina Nuova vittima del freddo? Scoperta choc di

Freddo : morti 2 clochard - a Milano e Roma : 13.29 Il Freddo comincia a mietere le prime vittime, tra chi non ha un luogo dove riparare. A Roma, un senzatetto polacco di 50 anni è stato trovato morto in strada. Sul corpo nessun segno di violenza.L'ipotesi è un malore,forse legato al Freddo. Un caso analogo a Milano.Un clochard di 62 anni,romeno,è stato trovato a terra non lontano dall'ospedale Fatebenefratelli dove spesso i senzatetto cercano rifugio per la notte.Scattati i soccorsi, ma ...