Roma | centro storico assediato dagli abusivi | 5 arresti e 34 denunciati

Terremoto - a Roma avvertita forte scossa. In Abruzzo l'epicentro : Scossa di Terremoto a Roma . Epicentro in Abruzzo, in provincia de L'Aquila, a Collelongo a tre chilometri dal capoluogo abruzzese; alle 19.37 hanno tremato anche molte abitazioni della zona est della ...

Terremoto - non è un Buon Anno al Centro Italia : forte scossa tra Lazio e Abruzzo - torna la paura a L’Aquila - Roma - Frosinone - Latina - Sora - Alatri - Avezzano e Sulmona : 1/7 ...

Calciomercato Roma - da Dendoncker a Pulgar : nel vivo la caccia al centrocampista : Sempre in corsa, ma difficile da muovere a gennaio, il maliano Samassekou del Salisburgo , mentre il 'Corriere dello Sport' lancia anche l'ipotesi Leander Dendoncker, belga classe '95 che il ...

Centro storico Ragusa : nuove chiusure attività in via Roma : Il Centro storico di Ragusa superiore in grave difficoltà, D’Asta: l’annunciata chiusura di altri due bar impone la necessità di trovare soluzioni

Scossa di terremoto avvertita a Roma. L'epicentro a Gallicano : Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata sentita a Roma e provincia pochi minuti prima dell'1 di notte. L'epicentro, secondo l'Istituto di vulcanologia, è a 4 chilometri da Gallicano e a 10 di ...

Terremoto - scossa di magnitudo 3.2 vicino Roma. L’epicentro a Gallicano : Il sisma è stato segnalato dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle ore 00,52 a 4 chilometri da Gallicano nel Lazio

Conte e ministri - tutti a cena in un ristorante del centro di Roma : le foto su Chi : Il settimanale 'Chi' pubblica, nel numero in edicola da giovedì 3 gennaio, le foto della cena di fine anno che il premier Conte ha offerto ai suoi 18 ministri del suo Governo in un ristorante del ...

Clamoroso Nainggolan - il centrocampista vuole tornare a Roma : spuntano gli audio : Il Natale in casa Inter è stato monopolizzato dalla vicenda della sospensione di Nainggolan, non convocato per lo scontro diretto per la Champions contro il Napoli. L’atteggiamento del calciatore dal giorno dopo la punizione da parte della società, unito alle parole di Spalletti in conferenza, sembrava far pensare a una situazione in via di risoluzione. Oggi, però, ecco un nuovo elemento che può quasi far gridare allo scandalo e ...

Infortunio Pellegrini - il centrocampista della Roma verso il rientro : Infortunio Pellegrini – Il giorno dopo la sconfitta contro la Juve, la Roma è tornata in campo per preparare il boxing day contro il Sassuolo. Una notizia parzialmente positiva per Di Francesco arriva da Pellegrini, che ha svolto del lavoro individuale sul campo: per lui corsetta, allunghi, cambi di direzione, tiri in porta e lanci lunghi. A questo punto non è escluso che il numero 7 giallorosso possa strappare una convocazione per ...

Roma - per il centrocampo si pensa a un calciatore del Bologna : Monchi ci prova a gennaio : Tra infortuni e qualche cessione che col senno di poi può essere ritenuta discutibile, il centrocampo della Roma si è rivelato uno dei punti deboli della squadra. Se non altro per continuità e resistenza, considerando che Nzonzi e Cristante sono costretti agli straordinari ormai da diverso tempo. L’ex Atalanta è cresciuto molto ma in certi frangenti, al pari del collega campione del mondo, ha mostrato segni di cedimento dovuti ...

Terremoto - tre scosse nel cuore dei Balcani : epicentro tra Serbia e Romania - paura a Belgrado e Timi?oara [MAPPE e DATI] : 1/7 ...

Terremoto - paura al Centro/Nord nel giorno del Solstizio d’Inverno : forte scossa tra Marche e Romagna - avvertita anche in Umbria e Toscana [LIVE] : paura al Centro/Nord Italia nel pomeriggio del Solstizio d’Inverno: pochi minuti fa, precisamente alle 18:50, una scossa di Terremoto di magnitudo stimata preliminarmente 4.0 dall’INGV, ha scosso l’area settentrionale della Provincia di Pesaro e Urbino, vicino al confine con l’Emilia Romagna e con San Marino. La scossa è stata avvertita anche nelle zone interne della Toscana e nell’Umbria settentrionale. Al momento ...

Raggi : inaccettabile l'assedio dei bus turistici al centro di Roma : Roma, 20 dic., askanews, - "Questa mattina il centro di Roma è stato bloccato e tenuto sotto scacco dalla protesta dei proprietari dei bus turistici che da anni assediano la città. E' inaccettabile. E ...

