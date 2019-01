Roberto Fico imitato dal deputato Baldelli Fi | il video è virale e arriva la risposta

Roberto Fico chiede "il Var" ai questori per le sanzioni disciplinari dopo la bagarre alla Camera : "Gentili questori, vi chiedo di voler procedere all'esame degli episodi accaduti nel corso delle sedute dell'assemblea in cui si è svolto l'esame del disegno di legge di bilancio, per poterne valutare la rilevanza sotto il profilo disciplinare di cui all'articolo 60, comma 3, del Regolamento della Camera". È quanto si legge in una lettera del presidente della Camera, Roberto Fico, in una lettera ai deputati questori Gregorio ...

Roberto Fico si dissocia dal delirio M5s : "Attacco terroristico contro di noi" - caos in aula : "Siamo sotto attacco. Il Governo, la Manovra del Popolo. La Democrazia è sotto attacco. È in corso una delle più violente offensive nei confronti della volontà popolare perpetrata in 70 anni di storia repubblicana". Questo quanto si leggeva in un delirante post, poi rimosso, postato sul blog delle S

Manovra - bagarre alla Camera : opposizioni contro Roberto Fico : “Non è super-partes” : Caos a Montecitorio. Le opposizioni hanno duramente protestato in Aula contro il governo, reo di non aver concesso la possibilità di analizzare e votare nemmeno uno degli emendamenti presentati in commissione Bilancio, e contro il presidente della Camera Roberto Fico, accusato di non essere davvero super-partes.Continua a leggere

Manovra - botte e insulti alla Camera : Emanuele Fiano impazzisce - Roberto Fico interrompe la seduta : alla Camera finisce ancora a botte. Quelle vere. Contro il governo, furibonde le opposizioni: "Hanno impedito l'esame degli emendamenti", hanno tuonato riferendosi all'iter con cui l'esecutivo vuole approvare in fretta e furia la Manovra. Sulle barricate, in particolare, Forza Italia e Pd per il fat

Antitrust - Fico e Casellati nominano il nuovo presidente : è il magistrato Roberto Rustichelli : Il nuovo presidente dell’Antitrust sarà Roberto Rustichelli. Lo hanno annunciato i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati. Rustichelli, entrato in magistratura nel 1992, dopo aver svolto le funzioni giudiziarie a Lagonegro e a Ravenna è stato consigliere giuridico presso la presidenza del Consiglio e vice capo di gabinetto del ministro delle Attività produttive. E’ stato componente di diverse commissioni ministeriali ...

Roberto Fico - la gaffe del presidente della Camera che scambia la parola "egida" con "egidia" : Probabilmente è stato un lapsus. Ma la gaffe di Roberto Fico, intervistato da Lucia Annunziata, nel suo programma in onda domenica pomeriggio su Raitre, Mezz'ora in più, in pochissimo tempo ha fatto il giro dei social e della rete. L'argomento trattato era, in quel momento, il Global Compact, cioè l'accordo che diversi Stati membri della Nazioni Unite si sono impegnati a firmare con l'obiettivo di favorire l'accoglienza dei migranti. Roberto ...

Roberto Fico schiaffo morale a Luigi Di Maio : “Bisogna chiedere scusa agli elettori” : Viene chiesto agli esponenti di Lega e M5S di stare calmi specialmente in queste ore che precedono la discussione sulla manovra, ma Roberto Fico rompe il silenzio e gela gli ascoltatori Ordine di scuderia: nascondere i motivi di tensione. Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno dato ordine agli uomini di Lega e M5s di restare compatti nel “giorno più delicato dal 4 marzo”, come l’ha definito lo stesso Di Maio, quello del vertice ...

Roberto Fico : “Troppe fiducie? Ho parlato con Fraccaro : da gennaio meno decreti. Le parole di Giorgetti sono un’ingiustizia” : Il dialogo con il ministro Riccardo Fraccaro per ridurre i decreti legge. Una stoccata a Giancarlo Giorgetti per le sue parole sul Sud e il reddito di cittadinanza: “Un’ingiustizia”. E poi il richiamo sui migranti e i rapporti con l’Unione Europea, oltre ai sondaggi ignorati perché “se un sondaggio cambia me, io ho perso tutto”. Roberto Fico spiega a In Mezz’ora su Rai 3 il suo “lavoro di grande ...

Roberto Fico : "Sui migranti me ne frego dei sondaggi" : "Se il sondaggio dice che l'accoglienza dei migranti non 'tira' più, io me ne frego del sondaggio. Perché so che c'è un fenomeno che va governato, non posso cambiare le mie politiche in base a un sondaggio". Parola del presidente della Camera, Roberto Fico intervistato da Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai Tre. "Se il sondaggio cambia me - aggiunge -, perdo tutto, perdo la visione e la politica".Parlando poi ...

Piazza Fontana - le parole di Roberto Fico contano. E voltargli le spalle è sbagliato : di Andrea Taffi * “Se nessuno lo ha ancora fatto, lo faccio io oggi, con molta semplicità e umiltà”. Con questa premessa, il Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico ha chiesto scusa ai familiari delle vittime della strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969, e (interpretando estensivamente il suo pensiero) a tutte le vittime di tutte le stragi depistate in Italia. Le parole di Fico sono importanti, perché danno ...

Milano - Beppe Sala e Roberto Fico in piazza Fontana per l'anniversario della strage. FOTO : Milano, Beppe Sala e Roberto Fico in piazza Fontana per l'anniversario della strage. FOTO Il sindaco del capoluogo lombardo e il presidente della Camera hanno partecipato alla cerimonia di commemorazione delle vittime. Il 12 dicembre 1969 una bomba esplodeva nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura uccidendo 17 persone e ...

Roberto Fico : "Contro la Tav non per distruggere" : "Nella discussione intorno a ogni grande opera pubblica chiediamoci, di volta in volta, a quale visione di lungo periodo una certa opera risponde. E quindi se si adegua a quelle esigenze di sostenibilità, ambientali, economiche, sociali, irrinunciabili nel contesto mondiale attuale. Quell'opera ci proietta in un futuro migliore e sostenibile oppure, attraverso di essa, stiamo inseguendo un modello di sviluppo che è già ...

ANNA FALCHI/ Video - 'Farei un calendario con Roberto Fico - io fetish e frustino. Gli Ufo? Li ho visti...' - IlSussidiario.net : ANNA FALCHI, ospite di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1 ha raccontato : 'vorrei fare un calendario con Roberto Fico' e della volta che ha visto un ufo