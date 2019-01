Risultati Premier League | la classifica | il Manchester United è rinato | il Chelsea non va ...

Premier League : i Risultati della 21giornata in diretta LIVE. Formazioni ufficiali : Formazioni ufficiali CHELSEA-SOUTHAMPTON Chelsea , 4-3-3, : Kepa; Azpilicueta, David Luiz, Rudiger, Alonso; Kanté, Jorginho, Barkley; Willian, Morata, Hazard. Allenatore: Sarri Southampton , 5-4-1, : ...

Risultati Premier League - vittorie per Tottenham e Arsenal : Risultati Premier League – Dopo la brutta sconfitta rimediata ad Anfield Road contro il Liverpool sabato 29 dicembre, un secco quanto umiliante 1-5, l’Arsenal si riprende e rifila quattro gol al Fulham di Claudio Ranieri. All’Emirates Stadium, in uno dei tanti derby londinesi, nel primo anticipo della 21° giornata di Premier League, la squadra di […] L'articolo Risultati Premier League, vittorie per Tottenham e Arsenal ...

Risultati Premier League - il Tottenham risponde all’Arsenal : tris al Cardiff [FOTO] : 1/21 AFP/LaPresse ...

Risultati Premier League - Emery supera Ranieri : tutto facile per l’Arsenal contro il Fulham : Risultati Premier League – Si è giocato il secondo match della giornata di oggi di Premier League, dopo il successo del Leicester con l’Everton grazie alla rete di Vardy, successo netto dell’Arsenal contro il Fulham, niente da fare per la squadra dii Ranieri che dovrà provare a conquistare i punti per la salvezza nelle prossime partite. Finisce 4-1 per la squadra di Emery, vantaggio di Xhaka dopo appena 25 minuti nella ...

Premier League - i Risultati della 20giornata : il City rialza la testa - vince anche il Burnley : Seconda parte della 30giornata di Premier League che sta per concludersia in questa ultima domenica del 2018. Dopo la lezione inflitta dal Liverpool all'Arsenal e il sorprendente ko casalingo del ...

Risultati Premier League : Guardiola torna al successo - il West Ham cade in trasferta [GALLERY] : 1/31 AFP/LaPresse ...

Risultati Premier League : cinquina Liverpool - crolla il Tottenham [GALLERY] : 1/19 AFP/LaPresse ...

Premier League - i Risultati della 20giornata : Tottenham ko a Wembley - vince il Fulham di Ranieri : Non solo la Serie A, anche la Premier League in campo in questo ultimo sabato dell'anno. 20giornata divisa in due parti: quattro delle dieci partite in programma si giocheranno infatti domenica 30 ...

Premier League - i Risultati del Boxing Day : colpo del Chelsea - altro crollo del City [GALLERY] : 1/142 AFP/LaPresse ...

Risultati Premier League – Nuovo tonfo del City - Liverpool e Tottenham ringraziano : per Guardiola si mette malissimo : I citizens perdono la terza gara nelle ultime cinque, scivolando a meno sette dal Liverpool capolista. Secondo il Tottenham, che strapazza il Bournemouth 5-0 Ennesimo colpo di scena nel boxing day di Premier League, il Manchester City cade ancora una volta allontanandosi sensibilmente dalla vetta della classifica. AFP/LaPresse Gli uomini di Guardiola cedono al Leicester, scivolando a -7 da un incontenibile Liverpool che strapazza 4-0 il ...

Premier League - i Risultati del Boxing Day (oggi 26 dicembre). Vola il Liverpool in testa - crolla il Manchester City - doppietta Pogba : Il Boxing Day ha come sempre regalato emozioni, la grande tradizione del calcio inglese prevede che un turno di campionato si giochi a Santo Stefano e il clima di festa si percepisce in tutti gli stadi della Premier League. Sono arrivati diversi risultati pirotecnici: l’Everton ha espugnato il campo del Burnley con un roboante 5-1 (spicca la doppietta di Digne), il Liverpool ha surclassato il Newcastle per 4-0 (Lovren apre le marcature, ...

Premier League - i Risultati del Boxing Day : Liverpool - United e Tottenham ok - altro crollo del City [GALLERY] : 1/142 AFP/LaPresse ...

Premier League - i Risultati della 19giornata LIVE : Manchester City ancora ko - Liverpool a +7 : IL PROGRAMMA della 19giornata LIVErpool-Newcastle 4-0 11' Lovren, 47' rig. Salah, 79' Shaqiri, 85' Fabinho Leicester-Manchester City 2-1 15' Bernardo Silva, MC,, 19' Albrighton, L,, 81' Pereira, L, ...