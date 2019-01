: Ripresa mercato auto,ma -3,11% nel 2018 - NotizieIN : Ripresa mercato auto,ma -3,11% nel 2018 - TelevideoRai101 : Ripresa mercato auto,ma -3,11% nel 2018 - GiuCosimetti : RT @andrea_tarta: #Mercato #auto #Italia 2018: - nuove immatricolazioni -3,3% rispetto al 2017 - passaggi di proprietà auto usate -3,3% ris… -

In lieveildell', dopo 3 mesi in calo: a dicembre cresce dell'1,96% rispetto allo stesso mese del 2017 con 124.078nuove immatricolate. Lo comunica il Ministero dei Trasporti. Ma bilancio in rosso nel: 1,9 milioni diimmatricolate,con un calo del 3,11% rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo si registrano 4,4 milioni di trasferimenti di proprietà diusate (-3,3%). Fca chiude l'anno con una flessione del 10,41% delle immatricolazioni, a dicembre -1,10%.(Di mercoledì 2 gennaio 2019)