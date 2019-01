RICKY MARTIN | ' SONO DIVENTATO PAPÀ DI LUCIA' Foto | la gioia del cantante e di Jwan

RICKY MARTIN di nuovo papà : Ricky Martin e suo marito Jwan Yosef hanno cominciato il nuovo anno nel migliore dei modi: annunciando di essere diventati genitori di un nuovo bambino, anzi una bellissima bambina: 'Siamo felici di ...

RICKY MARTIN e il marito sono diventati genitori di una bambina : è il terzo figlio : Il 2019 si è aperto nel migliore dei modi per il cantante portoricano Ricky Martin, il quale ha improvvisamente annunciato sulla sua pagina ufficiale Instagram di essere diventato papà per la terza volta. L'artista ha postato una foto molto emozionante, nella quale stringe le manine della sua bambina e, manco a dirlo, lo scatto ha fatto subito il giro del web, finendo sulle prime pagine dei siti di gossip di tutto il mondo. È nata la terza ...

