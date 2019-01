Repubblicani Usa | Mitt Romney attacca il presidente Trump | ' Non è all' altezza

USA : proiezioni - 214 seggi dem a Camera - 197 Repubblicani : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - elezioni Midterm 2018. In Indiana e Kentucky avanti i Repubblicani : È la notte delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti. Si rinnova l'intera Camera bassa, una parte del Senato (35 seggi) e si eleggono 36 governatori. Un test per il presidente Donald Trump dopo due anni dalla sua elezione.I primi seggi a chiudere sono stati quelli dell' Indiana e del Kentucky . Le prime proiezioni sono quelle relative al seggio del Senato in Indiana e danno il repubblicano Mike Braun avanti di dieci punti sul democratico ...

Usa - Repubblicani avanti in Senato ma rimane il nodo della Camera : La sfida di Donald Trump comincia in Indiana dove si sono chiusi i primi seggi. Il repubblicano Mike Braun è infatti avanti al candidato democratico Joe Donnelly (53,6% delle preferenze contro il 40,7%). Lo spoglio è appena iniziato con appena l'1% dei voti scrutinati in questa cruciale corsa per il controllo del Senato Usa. Senato che, per ora, sembra premiare i repubblicani, che controllerebbero 42 seggi contro i 23 dei dem. Ma, come detto, lo ...