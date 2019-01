Renzi | ' Non mollo | fantapolitica un nuovo partito Di Battista si faccia vedere da uno

Renzi : 'Lasciare la politica? Non mollo di un centimetro' - : L'ex premier parla del suo futuro e difende il suo operato a Palazzo Chigi. E nega di voler fondare un nuovo partito: "È fantapolitica". Poi attacca il governo Lega-M5s: "Gli italiani hanno scelto ...

Renzi : non mollo.Governo? Potrei tornare : 14.57 "Non mollo di un centimetro, non lascio il futuro a quelli che contestano i vaccini e fanno i condoni, a quelli che dicono che la cultura non è importante" afferma Renzi in un'intervista a "Oggi" L'ex premier difende il suo documentario su Firenze e soprattutto la sua esperienza a Palazzo Chigi, aggiungendo: "Alla fine, al governo ci posso anche tornare". Renzi, si dice "molto soddisfatto e tranquillo" ma ritiene di avere sbagliato "a ...

Renzi : euro Governo cadrà prima delle Europee - ma non mollano poltrona euro : Certo, detto da chi aveva promesso di sparire dalla politica dopo il Referendum costituzionale suona quantomeno un po' strano, ma l'ex premier non fa una piega e va avanti con la sua invettiva. L'...

Renzi : "Governo cadrà prima delle Europee - ma non mollano poltrona" : Non soltanto nelle vicende imprenditoriali del vicepremier e in quelle private del presidente della Camera, ma nella legge di bilancio ci sono tanti messaggi al mondo che è abituato ad arrangiarsi: ...

Renzi : “Governo cadrà prima delle Europee - ma non mollano poltrona” : Matteo Renzi si dedica ad un discorso di fine anno, tracciando nel contempo i contorni di quello che, secondo lui, sarà lo scenario politico dell"ormai imminente 2019. Per farlo sceglie le pagine de "La Stampa"."Se mi si chiede quale potrebbe essere la novità del 2019 dico che prima del previsto, nei primi mesi del 2019 e prima delle elezioni Europee, potrebbe maturare la rottura nel governo". Queste le considerazioni dell"ex premier, che si ...

La previsione di Matteo Renzi : “Prima delle europee cadrà il governo - ma non molleranno la poltrona” : Secondo il senatore del Pd, Matteo Renzi, il governo potrebbe cadere già a inizio 2019, prima delle elezioni europee di primavera. Ma non si andrà, secondo l'ex presidente del Consiglio, ad elezioni anticipate: "I peones non mollano la poltrona". Non mancano le contestazioni alla manovra e al reddito di cittadinanza.Continua a leggere

Piogge torRenziali nelle Filippine : 68 morti per frane e inondazioni : nelle Filippine 68 persone hanno perso la vita a causa di una tempesta che ha colpito il centro del paese la scorsa settimana: il nuovo bilancio è stato fornito oggi dalle autorità locali. Almeno 57 vittime si registrano solo nella regione di Bicol, a Sud-Est di Manila, altri 11 morti sono stati accertati sull’isola di Samar. La maggior parte dei decessi è avvenuta per annegamento o frane. La tempesta “Usman” ha colpito le ...

"Pd - Zingaretti? Non è il nuovo E Matteo Renzi prima o poi lascerà" : Alle primarie del Pd, che il 3 marzo prossimo designeranno il nuovo segretario del partito, il sindaco di Milano Giuseppe Sala non votera'. Lo ha ribadito in una intervista al Corriere della Sera nella quale ha rilasciato un commento sui principali candidati alle primarie Segui su affaritaliani.it

Non solo quando chiamarono Fico al femminile : le freddure in Parlamento (e l'atroce scivolone su Renzi) : Benjamin Disraeli, primo ministro conservatore e massimo esponente dell' imperialismo britannico, in un acceso dibattito parlamentare di metà Ottocento, così apostrofò un oppositore: «Onorevole collega ella può vantarsi di aver commesso praticamente tutti i reati contemplati dal nostro codice penale

Non solo quando chiamarono Fico al femminile : le freddure in Parlamento - e l'atroce scivolone su Renzi - : Tipico esponente di questo mondo fu Ciriaco De Mita, definito da Agnelli 'un intellettuale della Magna Grecia', ma il rappresentante massimo fu Aldo Moro, non a caso chiamato 'mi spezzo, ma non mi ...

Sonia LoRenzini su tutte le furie : lo sfogo social - NonSolo.tv : Il motivo? Aveva chiesto ai fan di dedicare un po' della loro attenzione ad un fatto di cronaca che l'aveva resa molto triste, eppure in molti hanno mostrato solo indifferenza. Sonia Lorenzini ...

Palo - la rivolta dei cittadini contro gli incivili : 'Questo non è un cassonetto. Fate la raccolta diffeRenziata' : Cestini utilizzati come cassonetti: a Palo del Colle scatta la protesta. Succede in viale della stazione dove da diversi giorni uno dei bidoncini posizionati lungo il marciapiede viene quotidianamente ...

Salvini fa marcia indietro : ‘Non sapevo chi fosse il capo ultrà condannato - faccio foto con tutti’. Renzi : “Vergognati e dimettiti” : Tre giorni e una rivendicazione dopo, Matteo Salvini fa marcia indietro e prova a giustificare la partecipazione alla festa per i 50 anni della Curva Sud del Milan e le chiacchiere con il capoultras rossonero Luca Lucci, condannato per droga e con precedenti per violenza da stadio e aggressione a un tifoso dell’Inter. Mentre fino a martedì non c’era nulla di male, adesso il ministro dell’Interno dice che se avesse saputo dei ...

Sondaggio Ipsos - Nando Pagnoncelli a DiMartedì : 'Matteo Renzi leader del Pd? Solo per il 9 per cento' : Di male in peggio per Matteo Renzi . Secondo l'ultimo Sondaggio Ipsos illustrato in diretta da Nando Pagnoncelli, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì , su La7, ormai l'ex segretario dem non convince ...