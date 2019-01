Renzi | “Alla fine al governo ci posso anche tornare Fiero delle cose che ho fatto | ho

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Il suo pensiero torna ancora al referendum del 4 dicembre 2016, alla “sensazione che ho provato andando a letto quella sera” di più di due anni fa: “Un’occasione persa dall’Italia”. Perché oggi “gli italiani hanno scelto di andare con questi“, dei “cialtroni”, ma lui, Matteo, “allaal” ci può ““. L’ex premier in un’intervista al settimanale Oggi, in edicola giovedì, ribadisce il suo impegno per la politica,dopo l’esperienza televisiva, il documentario ‘Firenze secondo me‘, il racconto della “Madonna del Cardellino” mentre Matteo Salvini “è andato ad abbracciare un ultrà”. “Non mollo di un centimetro”, diceche derubrica a “fantapolitica” la possibilità di fondare un suo partito e ancora ...