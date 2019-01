Regione Campania | i condannati dall' erario tornano direttori Asl

La Regione Campania finanzia l'escavo del porto di Agropoli per aumentare il pescaggio : ..." spiegano il sindaco Adamo Coppola e l'assessore con delega al porto e Demanio Eugenio Benevento " di un progetto che avevamo in mente da tempo e che costituisce una nota positiva per l'economia del ...

Regione Campania - 19 milioni di euro per il progetto duale per combattere la dispersione scolastica : ... facilitare le transizioni tra il sistema della formazione e il mondo del lavoro, fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali dei diversi territori. "Il sistema duale " ...

Ricerca - la Regione Campania investe sulla tecnologia industriale 4.0 : accordo con la Puglia : ... si integra pienamente con le esigenze del Centro di Competenza ad alta specializzazione MedITech, e con le attività svolte in tale settore dalla Fondazione Idis Città della Scienza, già assegnataria,...

Campania Regione della solidarietà : disabili - due milioni per la formazione : ... l'inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità'. I percorsi formativi valorizzeranno attraverso percorsi non formali ed informali le competenze e le conoscenze ...

Tariffe rifiuti : ancora aumenti a Roma - la Campania resta la Regione più cara d'Italia : I bellunesi pagano 153 euro l'anno mentre i trapanesi 571: una differenza del 270%. La tariffa rifiuti in Italia non potrebbe essere più frammentata e rispecchia quasi sempre la gestione più o meno ...

Maltempo Regione per Regione : trombe d'aria e paura in Puglia - Campania e Calabria. Piogge da Nord a Sud : Il Maltempo che sta investendo l'Italia e che proseguirà anche domani (qui le previsioni) sta creando danni e disagi in tante parti del nostro Paese, dalla Campania al Salento, fino a Roma...

Rifiuti Campania - Fico : “Nessun nuovo inceneritore in questa Regione - chi ne parla è un provocatore” : “Voglio tranquillizzare tutti i cittadini, in Campania non ci sarà nessun nuovo inceneritore, dobbiamo puntare alle nuove tecnologie. Chi ne parla in questa terra è anche un po’ provocatore“. Queste le parole di Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati, intervistato a margine dell’inaugurazione dell’Aula Magna del Policlinico Federico II di Napoli, ha commentato le parole di Salvini, che ieri in visita a ...

Allerta meteo Campania : da domani maltempo su tutta la Regione : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta meteo valevole a partire dalle 6 di domani mattina sull’intero territorio regionale. In particolare, le precipitazioni piu’ abbondanti con previsioni di impatto al suolo tali da determinare una criticita’ idrogeologica di colore Arancione sono attese sulla zona 2, in cui ricadono il Matese e l’alto Volturno. In queste aree potrebbero verificarsi ...