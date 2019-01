Reddito di cittadinanza | terza offerta di lavoro senza limiti territoriali | sarà

Mara Carfagna : “Più tasse per finanziare il Reddito di cittadinanza e quota 100” : Mara Carfagna duro attacco al governo gialloverde, gli italiani pagheranno più tasse per colpa del reddito e di quota100 “Gli italiani oggi pagano più tasse per finanziare quota100 e reddito di cittadinanza, ma ancora non sanno chi e a quali condizioni potrà usufruire dell’uno e dell’altro. I responsabili di questa brillante operazione invece di chiedere scusa pontificano dalle piste da sci e aprono la campagna per le Europee. ...

Dimissioni - divorzio e giovani : tutti i requisiti per il Reddito di cittadinanza : Archiviata la manovra e stanziati i fondi, prende forma il reddito di cittadinanza del M5S. Ed emergono soprattutto i 'paletti' e le norme anti furbetti che restringono di fatto la platea di chi può ...

Di Maio : 'Stiamo bloccando le pensioni d'oro' - Reddito cittadinanza da marzo : Le pensioni sono un argomento che generà sempre molta discussione, in particolare in questo momento il taglio delle pensioni d'oro promesso da Di Maio è un argomento cladissimo, ma anche blocco delle pensioni dei comuni cittadini per gli assegni oltre i 1500 euro al mese. La manovra ha costi che richiedono coperture finanziarie ingenti: basti pensare che il solo reddito di cittadinanza avrà un costo di circa 20 miliardi di euro per il triennio ...

Niente Reddito di cittadinanza a chi lascia il lavoro e ai finti divorziati : Il Reddito di cittadinanza avrà dei ?filtri? anti-furbetti. È una delle novità contenute nella bozza della misura bandiera del Movimento Cinque Stelle. Il primo di...

Il 2018 è l'anno del ponte Morandi - di Salvini e del Reddito di cittadinanza : Il crollo del ponte Morandi è l' evento dell'anno secondo i lettori di Tgcom24. Le 43 morti del viadotto sono la notizia simbolo del 2018 in base ai risultati del sondaggio condotto dal nostro sito. ...

Reddito di cittadinanza : a Firenze la presentazione di una ricerca : ... dall'altro come queste possano funzionare meglio o peggio in rapporto al quadro generale dei provvedimenti di politica economica in cui si inseriscono. Il volume sarà presentato il 15 gennaio 2019 ...

Sondaggi Tgcom24 : il 2018 è l'anno del ponte Morandi - di Salvini e del Reddito di cittadinanza : I lettori di Tgcom24 scelgono la tragedia di Genova come evento più importante dell'anno e votano il vicepremier come personaggio simbolo. Dodici mesi in gran parte nel segno della politica

Reddito di cittadinanza 2019 : partenza - requisiti - domanda - incentivi. Le novità : partenza ad aprile, durata del sussidio 18 mesi, incentivi a chi assume disoccupati e spuntano i “navigator”, tutor dei Centri per l’impiego che dovranno assistere i beneficiari nel percorso di reinserimento: queste le principali novità del Reddito di cittadinanza 2019, il fiore all’occhiello dei Cinque Stelle, che nel fine settimana ha ottenuto il via libera definitivo del Parlamento insieme alle altre misure previste dalla Manovra 2019. Per i ...

Col nuovo anno Quota 100 e tagli sulle pensioni - Reddito di cittadinanza da aprile : "Nel 2019 i pensionandi prenderanno di più rispetto al 2018, e quindi tanti giovani troveranno un lavoro per andare a occupare quei posti che verranno liberati da chi potrà usufruire della Quota 100", lo ha dichiarato il ministro dell'Interno e segretario federale della Lega Matteo Salvini. Si attende per la metà di gennaio 2019 il decreto 'unico' su Quota 100 e reddito di cittadinanza, previsto per la seconda settimana del mese di gennaio. Non ...

Reddito di cittadinanza - gira una bozza : andrà anche agli immigrati? : Il Reddito di cittadinanza andrà anche agli immigrati? Nel testo di una bozza pubblicata il 31 dicembre sono inclusi nel provvedimento grillino anche "i nuclei familiari di stranieri" anche se a settembre scorso Luigi Di Maio aveva negato questa possibilità e Matteo Salvini lo aveva ringraziato. In

Reddito di cittadinanza - Gasparri : 'Garantito a 300.000 immigrati' : Il Reddito di cittadinanza è una misura economica molto attesa dai cittadini che stravolgerà, volente o nolente, il modo del lavoro in Italia. Nei mesi passati si è parlato molto della platea dei beneficiari, in particolare si è dibattuto se l'assegno dovesse andare anche agli stranieri e in quale misura. Inizialmente sia Salvini che Di Maio negarono che l'assegno potesse finire nelle tasche di cittadini stranieri, ma ora, dopo diverse critiche ...

Reddito di cittadinanza agli stranieri? Cosa dicono la bozza (e i vicepremier) A chi sarà dato : i dettagli sui requisiti : Nel testo di una bozza pubblicata il 31 dicembre vengono inclusi tra i potenziali destinatari della misura-bandiera dei 5 Stelle anche «i nuclei familiari di stranieri». Le parole dei vicepremier erano però andate in direzione opposta

Pensioni e Reddito di cittadinanza in LdB2019 : proseguono le polemiche sulle misure : Le ultime novità sulle Pensioni e sul welfare ad oggi 1 gennaio 2019 vedono arrivare nuove e forti dichiarazioni sia da parte della maggioranza che dall'opposizione in merito ai provvedimenti inseriti all'interno della legge di bilancio. Così, se da Lega e M5S si conferma la bontà delle iniziative di riforma del settore previdenziale, dall'opposizione si criticano fortemente le scelte dell'esecutivo, prospettando gravi conseguenze economiche per ...

Il Reddito di cittadinanza si potrà chiedere da aprile : ecco come - : In una prima bozza della norma, che prevede anche l'istituzione della pensione di cittadinanza, si afferma che il sostegno scatterà il mese successivo alla domanda. Due i percorsi possibili. Tra i ...