Razzo contro blindato italiano in Afghanistan | il Lince sfugge alle schegge | nessun ferito

Razzo contro un blindato italiano a Herat : nessuno ferito : Un Razzo Rpg è stato lanciato stamani contro un mezzo blindato militare italiano nell'area in cui era in corso un'attività addestrativa, a circa 20 chilometri da Herat, nell'ovest dell'Afghanistan: nessuno è rimasto ferito. Lo si apprende da fonti qualificate secondo le quali l'Rpg non ha colpito direttamente il mezzo ma è esploso nelle sue vicinanze causando solo qualche danno da schegge alla parte posteriore ddl ...

Afghanistan - Razzo esploso contro mezzo blindato italiano : “Nessun ferito tra i militari” : Un razzo Rpg è stato esploso nei pressi di un blindato militare italiano nella base addestrativa vicino a Herat, in Afghanistan. A sparare con il lanciarazzi sarebbero stati due agenti della polizia di frontiera locale, ma non ci sarebbero feriti del contingente italiano: "Uno degli assalitori è stato ucciso e un altro è stato arrestato".Continua a leggere

