Rapina in banca | fugge con 2 500 euro

Messico - con una vecchia pistola Nintendo tenta una Rapina in banca : catturato : Un uomo qualche giorno fa è entrato in una banca di Hermosillo, in Messico, con una pistola giocattolo NES Zapper, creata da Nintendo per la console NES. Il suo tentativo di furto non è andato a buon fine: ben presto le autorità messicane lo hanno identificato e arrestato.Continua a leggere

Roma : Rapina in banca lo scorso settembre - presi 2 dei 4 malviventi : Roma – Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato, nell’ambito di una complessa attivita’ investigativa, coordinata dal Gruppo Reati contro il Patrimonio della Procura della Repubblica di Roma, ha arrestato due dei quattro autori della rapina avvenuta lo scorso mese di settembre, ai danni di una banca nel quartiere La Rustica. Il 4 settembre, tre persone con il volto parzialmente travisato da barbe posticce, cappelli e ...

La Rapina da film : con due tir sfondano la banca e bloccano le strade. Tredicesime a rischio : Acerra. Spettacolare rapina stanotte ad Acerra. I malviventi hanno portato due tir nel pieno centro cittadino. Con uno hanno sfondato l'ingresso della banca di Credito Popolare, al Corso Italia, e con ...

Roma : Rapinarono banca scorso 15 ottobre - in 4 finiscono in manette : Roma – Nella mattinata odierna personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, nell’ambito di una complessa attivita’ investigativa coordinata dal Gruppo Reati contro il Patrimonio della Procura della Repubblica di Roma, ha smantellato una banda di rapinatori professionisti arrestando quattro degli autori del ‘colpo’ alla banca in zona Portuense a Roma avvenuta lo scorso mese di ottobre. Lunedi’ ...

Brasile. Rapina in banca finisce in strage - 13 morti : sterminata una famiglia : Una banda armata è stata sorpresa dalla polizia mentre cercava di mettere a segno un colpo presso due filiali bancarie nella città di Milagres, nella regione del Cariri. La sparatoria che ne è scaturita ha generato un bagno di sangue.Continua a leggere

Rapina in banca a Verona - due clienti reagiscono e mettono in fuga i banditi : I due clienti hanno reagito con veemenza al tentativo di Rapina messo in atto da due malviventi che sono entrati in una filiale del Banco BPM di Verona a volto scoperto.Continua a leggere

Conto corrente - l'ultima Rapina in banca : salgono i costi - quanti soldi perderai : salgono ancora le spese di gestione dei conti correnti. Quest'anno il costo medio si attesta a 79,4 euro. Era invece di 77,6 euro nel 2016 e 76,5 nel 2015. È il dato che emerge da una indagine ...

Filo di banca a due imprenditori - arrestati due Rapinatori di Giugliano : Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord i carabinieri della Compagnia di Giugliano hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal locale ...