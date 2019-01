Rapina con ruspe a furgone portavalori | rubati 2 | 3 milioni Bari | tir in fiamme | piano

Ancona - minaccia barista con bottiglia : straniero fermato per Rapina : Momenti di panico vissuti la scorsa notte all"interno di un bar della Palombella (Ancona).È stato il titolare del locale a richiedere l"intervento delle forze dell"ordine, intorno alla mezzanotte tra domenica e lunedì, a causa delle reiterate intemperanze e minacce di cui uno straniero ubriaco si era reso protagonista.Dinanzi al rifiuto opposto dall"uomo alle sue richieste di ottenere altri alcolici, il magrebino aveva dato in escandescenze, ...

Bari - Rapina con ruspe e camion in fiamme al furgone blindato : rubati i soldi delle pensioni : Era partito dalla sede Ivri di Bari ed era diretto a Matera per rifornire gli uffici postali del denaro necessario a pagare le pensioni, il portavalori assaltato questa mattina attorno alle 7.30...

Pescara - Rapina armata in gioielleria : i banditi sparano contro le vetrine e fuggono : Paura in una nota boutique di orologi in piazza della Rinascita a Pescara: quattro banditi, tra cui una donna, hanno sparato contro le vetrine interne del negozio e sono poi fuggiti a bordo di due moto con il bottino, dal valore complessivo di centomila euro. I mezzi che hanno usato per scappare sono stati ritrovati carbonizzati in una strada vicina.Continua a leggere