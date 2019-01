RAPINA BARI | ASSALTO A FURGONE PORTAVALORI CON RUSPE Rubati 2 | 3 milioni per le pensioni

Bari - RAPINA a portavalori con ruspe : mezzi in fiamme sulla carreggiata e traffico deviato : La rapina mercoledì mattina alle 7.30. Un commando armato ha bloccato un furgone portavalori sulla statale 96, nel Barese, e per chiudere la strada ritardando l'arrivo delle forze dell'ordine ha dato fuoco a due mezzi pesanti messi lungo la carreggiata. Per aprire il portavalori, i banditi hanno utilizzato delle ruspe.Continua a leggere