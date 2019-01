Rapina al supermercato Eurospin sulla Vittoria Scoglitti

Vigilante sventa Rapina nel supermercato : picchiato da due malviventi : BRINDISI - rapina fallita grazie all'intervento di una guardia particolare giurata dell'istituto di vilanza Vigil Nova, nella serata di oggi, sabato 29 dicembre, al supermercato Dok di via Sant'Angelo ...

Rapinatori mascherati nel supermercato - terrore tra i clienti : c'erano bimbi : BRINDISI - Rapinatori armati di mazze da baseball nel supermercato Dok di viale Belgio, quartiere Bozzano di Brindisi: è stato preso di mira questa sera , lunedì 17 dicembre 2018, poco prima dell'...

Rapina al supermercato - paura a San Martino in Pensilis : Ieri sera, in due, sono entrati nel supermarket, probabilmente armati e si sono fatti consegnare l'incasso che in quel momento era disponibile. Indagano i Carabinieri SAN Martino IN Pensilis. Una ...

ASSEMINI. Rapina a mano armata in un supermercato : Rapina a mano armata al supermercato superpan di via Carmine, ad ASSEMINI. Due persone armate e con un passamontagna in viso hanno fatto irruzione all'atto della chiusura facendosi consegnare incasso, ...

Roma - Rapina un supermercato nel quartiere Aurelio ma perde la pistola e fugge. Arrestato dalla polizia : pistola alla mano, ha rapinato un supermercato in via dei Satolli, all’Aurelio, minacciando i dipendenti ed impossessandosi di alcune centinaia di euro contenute nella casse. Poi è fuggito all’esterno ma, inseguito da alcuni passanti, è caduto a terra perdendo la pistola e parte dell’incasso. Subito sono giunte sul posto le pattuglie del Reparto Volanti che, da un sopralluogo effettuato, sono riuscite ad individuare nelle ...

