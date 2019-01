Rally | Africa Eco Race 2019 | Alessandro Botturi al comando nelle moto dopo due tappe!

oasport

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Resta alanchela seconda tappa per quanto riguarda lenell’Eco. Il pilota tricolore ha chiuso in seconda piazza i 431 chilometri di speciale, confermandosi in vetta alla classifica generale. Vincitore di tappa è il norvegese Pal Ander Ullevalseter (Ktm), che insegue proprio Botture in graduatoria. “Mi sono davvero divertito la speciale era bellissima e correre insieme a Ullevalseter non mi ha disturbato, al contrario. Sono incantato da questo road book che è davvero perfetto. Renè Metge ha fatto un grande lavoro” le parole nelgara del pilota della Yamaha come leggiamo su Gazzetta.it.Bene l’Italia in generale: in terza piazza troviamo infatti Simone Agazzi su Honda. Gli altri azzurri: Domenico Cipollone (Ktm) è settimo, Paolo Caprioni (Ktm) 14°, Luciano Pegoraro (Ktm), Maurizio Cecconi (Husqvarna) e Stefano Rampolla ...