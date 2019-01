Quota 100 senza penalità e tagli agli assegni dei parlamentari le promesse del Governo

Manovra e decreti attuativi - le spine del governo tra Quota 100 e reddito : reddito di cittadinanza anche agli stranieri, uscite pensionistiche anticipate ma con cinque mesi in più e niente proroga per l'opzione donna in tema di previdenza. Sono tante le spine che si ...

Col nuovo anno Quota 100 e tagli sulle pensioni - reddito di cittadinanza da aprile : "Nel 2019 i pensionandi prenderanno di più rispetto al 2018, e quindi tanti giovani troveranno un lavoro per andare a occupare quei posti che verranno liberati da chi potrà usufruire della Quota 100", lo ha dichiarato il ministro dell'Interno e segretario federale della Lega Matteo Salvini. Si attende per la metà di gennaio 2019 il decreto 'unico' su Quota 100 e reddito di cittadinanza, previsto per la seconda settimana del mese di gennaio. Non ...

Pensioni più alte da gennaio e Quota 100 senza penalizzazioni : Le ultime novità sulle Pensioni vedono proseguire il dibattito tecnico sull'avvio delle nuove misure di riforma del settore, a partire dal decreto per la quota 100 e dal reddito di cittadinanza. Per il 2019 sono stati confermati (come nel caso dell'anticipo Pensionistico Ape sociale, ma anche della proroga dell'Opzione donna), altri hanno rettificato l'andamento previsto dall'aumento dell'età o dei contributi già stabilito anticipatamente dalla ...

Pensioni anticipate Quota 100 - uscita opzione donna e importo assegni : le misure del 2019 : Debutteranno nel 2019 le nuove Pensioni anticipate a quota 100 con uscita dei lavoratori a partire dai 62 anni di età. Tuttavia, la riforma delle Pensioni del Governo Lega-Movimento 5 Stelle, oltre alla quota 100, segnerà il ritorno delle uscite delle lavoratrici con opzione donna, ma anche il taglio delle Pensioni d'oro. Inoltre è prevista la Flat tax per i pensionati che tornino a vivere in Italia, anche se dalla legge di Bilancio del 2019 ...

Reddito e Quota 100 - i numeri : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, hanno assicurato che saranno varati all'inizio di gennaio e che partiranno dal secondo trimestre dell'anno. ...

Quota 100 e LdS : la Camera approva la Manovra - scendono i fondi sulla previdenza : La nuova Manovra finanziaria ha ricevuto il via libera definitiva dalla Camera. Particolare soddisfazione è arrivata dal Governo targato Lega-Movimento 5 Stelle che, dopo lunghi mesi di trattative, è riuscito a rispettare l'impegno preso con gli italiani ovvero quello di approvare le due misure in campo previdenziale considerate i pilatri fondamentali della nuova Legge di Stabilità. Ridotti i fondi su Quota 100 e reddito di cittadinanza Si ...

Pensioni : Quota 100 - uscita anche prima dei 62 anni - spunta l'ipotesi dello 'scivolo' : Il Governo Conte è tuttora al lavoro sul testo che dovrà introdurre il famigerato meccanismo della Quota 100, il nuovo sistema di uscite anticipate a partire dai 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi. La Legge di Stabilità, infatti, è stata approvata anche dalla Camera e ora, si attendono i decreti sulle misure in materia previdenziale che dovrebbero arrivare tra il 10 e il 12 gennaio 2019. Appare ormai ...

Quota 100 : tagli sulle pensioni - l'ex ministro Boschi attacca Conte : La Camera ha approvato in via definitiva la Manovra. I voti a favore sono stati 313, 70 i contrari. Dopo la proclamazione del risultato il premier Giuseppe Conte ha abbracciato i ministri. La legge di Bilancio aveva già passato sabato l'esame del voto di fiducia. Ora si attende il decreto 'unico' su Quota 100 e reddito di cittadinanza, previsto per la seconda settimana del mese di gennaio. A ridosso della fine del 2018 molti sarebbero stati gli ...

Pensioni e LdB 2019 - polemiche su Quota 100 e legge Fornero tra Lega e FI : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 31 dicembre 2018 vedono concretizzarsi l'iter di verifica parlamentare della Manovra e l'approvazione dei provvedimenti di riforma del welfare e della previdenza (tra cui reddito di cittadinanza e Quota 100). Nel frattempo è proseguita la battaglia parlamentare tra maggioranza e opposizione, con dichiarazioni molto forti da entrambe le posizioni. Al centro di molte rivendicazioni si situa ancora una volta ...

Quota 100 e Reddito di cittadinanza - ecco i conti veri : ... i cui maggiori beneficiari sono spesso "furbi", elusori ed evasori, persone che sfruttano il lavoro nero e foraggiano l'economia illegale. Anziché premiare il senso del dovere, dello Stato e il ...

Pensioni - Quota 100 anche a meno di 62 anni : come funzionerà lo scivolo : La motivazione politica degli interventi previdenziali della manovra è chiaro: se non smontare la legge Fornero (operazione che nemmeno l'attuale maggioranza si può permettere)...

Pensioni - Quota 100 anche a meno di 62 anni : come funzionerà lo scivolo : Obiettivo tutt'altro che scontato, come hanno messo in rilievo anche Confindustria e altri rappresentanti del mondo imprenditoriale: per fare in modo che sia quanto meno avvicinato, se non centrato, ...

Ecco il "segreto" di Quota 100 : in pensione anche a 59 anni : Il meccanismo di quota 100 è fin troppo chiaro: si va in pensione con 38 anni di contributi e 62 anni di età. Di fatto è questa l'ossatura dell riforma del sistema previdenziale che porterà al ...

Manovra - Quota 100 anche a meno di 62 anni : in pensione 3 anni prima : Ma c'è anche un altro obiettivo dichiarato dal governo, che si connette con la volontà di rilanciare l'economia: fare in modo che all'uscita dal mondo lavorativo di alcune centinaia di migliaia di ...